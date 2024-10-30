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31 октября - Международный день Черного моря

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Сегодня, 31 октября, во многих странах мира отмечают канун Дня всех святых - Хеллоуин. Считается, что празднику, уходящему корнями в кельтскую культуру, примерно 2 тысячи лет.

В этот день дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по домам, выпрашивая сладости. Для отпугивания злых духов используются полые тыквы с вырезанными глазами и свечой внутри.

А в России 31 октября можно отметить еще и «Тыквенный Спас». Это народный праздник, на котором тыква - символ урожая.

Также 31 октября - Всемирный день городов. Согласно данным ООН, в настоящее время более половины населения мира живет в городах, а к 2050 году таким станет 70% населения планеты.

31 октября в России - профессиональный праздник специалистов, помогающих понимать устную речь глухим людям, - сурдопереводчиков. В мире на языке жестов общается несколько миллионов людей.

Сегодня принимают поздравления и работники СИЗО и тюрем. Их профессиональный праздник существует с 2006 года.

Также 31 октября отмечено в календаре как Международный день Черного моря. Он учрежден в память о событии 1996 года, когда 6 причерноморских стран (Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина) подписали стратегический план реабилитации и защиты Черного моря. К тому времени исследования показали, что жизнеспособность водной среды за предыдущие 3 десятилетия значительно ухудшилась.

А еще сегодня Международный день экономии.

В истории 31 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1811-м был основан Царскосельский лицей, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина вынесли из Мавзолея, а в 1984-м было совершено смертельное покушение на Индиру Ганди.

В этот день родились испанский мореплаватель и открыватель земель Христофор Колумб, английский поэт-романтик Джон Китс, народный артист СССР Анатолий Папанов, голландский живописец Ян Вермеер.

В народном календаре сегодня Луков день - отмечается память святого апостола Луки. Считается, что он написал первую икону Пресвятой Богородицы. В народе Луку чтили как покровителя художников, в первую очередь иконописцев. Кроме того, полагали, что он был искусным лекарем, а на Руси одним из популярнейших лекарственных средств считался лук, название которого созвучно с именем апостола.

Именины в этот день отмечают Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня не стоит начинать новых дел и лучше отложить важную работу. День будет сложным, постарайтесь избегать стрессовых ситуаций.

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