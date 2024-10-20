Сетевое издание|18+|Понедельник|21 окт 2024|00:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

21 октября сохраним состояние покоя

Печать
Telegram

21 октября в России нет официальных праздников. Но можно, например, присоединиться к англичанам, отмечающим сегодня День яблока. Идея его заключается в том, что яблоко является символом культурного, физического и генетического разнообразия, о котором человечеству надлежит всегда помнить. По мнению организаторов, это празднование многообразия природы.

В этот день в Англии проводят конкурс на самую длинную полоску кожуры, которую срезают с фрукта при очистке. Также принято готовить блюда из яблок, пробовать различные сорта сидра и яблочное повидло. Так что сегодня самое время побаловать себя шарлоткой или к чаю открыть баночку варенья.

В истории 21 октября известно знаменательными событиями. В этот день в 1520 году португальский мореплаватель и исследователь Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии его именем. В 1879-м американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью. В 1994-м в России была учреждена ежегодная премия ТЭФИ, а в 1997-м - литературная премия Александра Солженицына.

В народном календаре 21 октября Трифон и Пелагея. В этот день наши предки спускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Подо льдом температура воды не опускается ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали. При необходимости во льду делали прорубь и доставали бочки. А хозяйки в этот день доставали из сундуков тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.

21 октября родились шведский химик, инженер, изобретатель динамита Альфред Нобель, писатель и драматург Евгений Шварц, американский джазовый трубач Диззи Гиллеспи, писательница-фантаст Урсула Ле Гуин, а также советский, нидерландский и британский физик Андрей Гейм, удостоившийся как Нобелевской премии, так и Шнобелевской.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия и Татьяна.

Убывающая луна в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что день наполнен тяжелой и опасной энергетикой, следует всеми силами сохранять покой, чтобы не оказаться в состоянии конфликта. Не нужно поддаваться на провокации, концентрироваться на выяснении отношений и своих обидах. По возможности рекомендуется ограничить общение, провести день дома и никуда не выходить.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте