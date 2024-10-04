5 октября поздравляем учителей

04.10.2024 | 14:31

5 октября более чем в 100 странах отмечается Всемирный день учителя. В России торжественные мероприятия в этот день начали проводить в 1994 году. До того праздник отмечали в первое воскресенье месяца.

В День учителя педагоги принимают поздравления от воспитанников, которые дарят им цветы и подарки, устраивают для них концерты, рисуют красочные стенгазеты. Впрочем, так как в этом году праздник выпал на субботу, в пензенских школах торжества перенесли на 4-е число.

Также в России сегодня День работников уголовного розыска. Сотрудники одного из наиболее крупных и важных подразделений МВД раскрывают убийства, разбои, грабежи, кражи; разыскивают преступников и без вести пропавших граждан.

Еще сегодня День образования Республики Адыгея, по поводу чего в этом регионе ежегодно проводятся праздничные мероприятия.

В историю 5 октября вошло благодаря тому, что в этот день в 1782 году впервые была поставлена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль», в 1793-м во Франции вместо христианского летоисчисления ввели революционный календарь, в 1930-м был выпущен первый номер газеты «Московские новости» на английском языке (Moscow News).

5 октября родились французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик Дени Дидро, изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер, первый президент Чехии Вацлав Гавел, актриса театра и кино Инна Чурикова, народный артист России Александр Михайлов, британская актриса театра, кино и телевидения Кейт Уинслет и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В народном календаре сегодня Иона и Фока, или Листопадная. В этот день на Руси запрещалось есть рыбу - в память о пребывании Ионы в чреве кита. Фоку почитали как защитника от пожаров и спасителя утопающих. Листопадной день назвали потому, что ветер начинал буквально срывать листву с деревьев. Это время считалось началом настоящей осени.

Именинники 5 октября - Александр, Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр и Федор.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь рекомендует сдерживать агрессию и отстаивать свою точку зрения мягко и дипломатично. Это время благоприятно для стрижки.