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27 сентября поздравим воспитателей и дошкольных работников

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В пятницу, 27 сентября, празднуется Всемирный день туризма. Его могут отмечать все от мала до велика: и те, кто много лет назад ходил с рюкзаком по лесу и ночевал на берегу реки, и те, кто покорял горные пики, и сегодняшние туристы, с комфортом путешествующие по миру даже с маленькими детьми и престарелыми родителями. Поздравления принимают и работники сферы турбизнеса.

Также 27 сентября в России - День воспитателя и всех дошкольных работников. Праздник учрежден в 2004 году. По традиции в этот день во многих регионах РФ проходят торжественные мероприятия в честь специалистов, которые посвящают жизнь воспитанию и развитию малышей.

Если у вас есть маленький ребенок, то сегодня, когда будете отводить его в детсад, обязательно скажите спасибо воспитателям за то, что они принимают на себя такую большую ответственность.

27 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1783 году на воду был спущен первенец Черноморского флота России - парусный корабль «Слава Екатерины», в 1801-м Александру I представили первый в мире велосипед, в 1938-м Сергей Павлович Королев был приговорен к 10 годам заключения как участник контрреволюционной троцкистской организации и виновник срыва сдачи новых образцов вооружения, а в 1990-м Советский Союз стал участником Интерпола.

27 сентября родились правительница-регентша России (1682-1689 гг.), сестра Петра I Софья Романова и американский военный морской теоретик и историк Альфред Тайер Мэхэн.

Православные христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. На Руси праздник называли просто Воздвижением. В этот день держали пост, не начинали важных дел и не ходили в лес: считалось, что медведь устраивает себе берлогу, а леший осматривает свое царство. Девушки же 7 раз читали особый заговор на приглянувшихся парней.

Именины празднует сегодня Иван.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день желательно провести в покое и одиночестве. Не загружайте себя лишними делами, а постарайтесь отдохнуть.

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