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26 сентября - Всемирный день моря

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26 сентября отмечается Всемирный день моря. Его цель - привлечь внимание людей к тому, какой ущерб водным ресурсам наносят браконьерство, загрязнение морей и океанов и глобальное потепление.

В этот день в разных странах проводятся экологические акции, где рассказывают о проблемах, ведь при худшем сценарии они коснутся каждого человека на Земле.

А еще сегодня Всемирный день контрацепции. Учредили его по инициативе ряда организаций, которые занимаются вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи. Статистические данные в этой сфере неутешительны.

26 сентября отмечаются также Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и День встречи со старыми друзьями.

26 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1580 году британский мореплаватель и легендарный пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия, в 1815-м в Париже Австрия, Пруссия и Россия объединились в Священный союз, в 1957-м состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история», а в 1969-м был образован Байкальский заповедник.

26 сентября родились русский ученый-физиолог Иван Павлов, англо-американский поэт и критик Томас Элиот, американский композитор и пианист Джордж Гершвин, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов, режиссер, кинодраматург, народный артист СССР Александр Алов, российский поэт, переводчик, автор текстов песен Nautilus Pompilius Илья Кормильцев.

В народном календаре - Корнилье. На него чтили святого Корнилия, а день назвали по созвучию из-за того, что убирали коренья - репу, редьку, морковь и свеклу. Считалось, что скоро наступят заморозки и погубят урожай.

Именины сегодня отмечают Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан и Юлиан.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь называет день подходящим для встречи с друзьями и родственниками. Также сегодня отличное время для работы и решения проблем.

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