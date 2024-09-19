20 сентября в России - день секретаря

19.09.2024 | 16:59

В пятницу, 20 сентября, в России отмечается день секретаря. Это неофициальный праздник, учрежденный в 2005 году инициативной группой секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми.

По некоторым данным, в России около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей. Все эти люди трудятся по 8-12 часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно. Любопытно, что в США отмечают целую неделю офисного работника - это последние дни апреля.

Также сегодня отмечаются день рекрутера в России, Всемирный день риса и День Mini MBA.

20 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1519 году Фернан Магеллан отправился в кругосветное путешествие, в 1862-м в Петербурге была открыта первая в России консерватория, а в 1946-м состоялся первый Каннский кинофестиваль.

Также в этот день в 1862 году в Новгороде был открыт первый памятник, посвященный государству, - «Тысячелетие России». На церемонии присутствовал император Александр II с семьей. В создании монумента участвовали сразу несколько мастеров, он вышел внушительным: высота – 15,7 м, диаметр гранитного постамента - 9 м, высота скульптурных групп - 3,7 м. Памятник отображает все исторические этапы тысячелетия от призвания Рюрика на княжение.

20 сентября родились русский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен, советский и российский писатель и поэт Григорий Поженян, итальянская киноактриса Софи Лорен и американский писатель, сценарист и продюсер Джордж Р. Р. Мартин, по книге которого был снят телесериал «Игра престолов».

В народном календаре 20 сентября - Луков день. В это время на базарах повсеместно шла бойкая торговля репчатым луком. Девушки плели из него косы и подвешивали к потолку для хранения.

Кроме того, из лука готовили множество блюд. Например, крупные луковицы обдавали кипятком, вынимали середину, набивали куриным фаршем и варили в бульоне или запекали в печи.

Существовала у наших предков и отдельная примета. Они смотрели, много ли на луковицах шелухи, и судили о зимней погоде. Если шелухи было в избытке, то готовились к сильным морозам.

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр и Степан.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь называет день неудачным для работы и бизнеса, сегодня стоит действовать аккуратно. Однако это отличное время для смены образа и похода в парикмахерскую.