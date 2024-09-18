19 сентября поздравим оружейников и поклонников пиратов

18.09.2024 | 16:39

19 сентября в России отмечается День оружейника. Этот профессиональный праздник появился в 2010 году благодаря создателю легендарного автомата АК-47 Михаилу Калашникову.

Во время визита Владимира Путина, занимавшего тогда пост председателя российского правительства, на оборонное предприятие «Ижмаш» Михаил Тимофеевич обратился к нему с просьбой учредить День российского оружейника. Была выбрана дата, когда православная церковь чтит покровителя небесного воинства архангела Михаила.

Пользователи интернета сегодня празднуют день рождения смайлика. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил ставить подряд двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в набранном на экране тексте. За 40 лет существования популярность смайлика нисколько не уменьшилась. Теперь без него невозможно представить неформальное электронное общение.

Также 19 сентября - Международный день подражания пиратам. Этот веселый праздник отмечают в некоторых странах. Настоящий подарок для поклонников книг и фильмов о пиратах, ведь сегодня они могут полностью уподобиться своим героям.

Праздник придумали два друга-американца. В один прекрасный день, играя, они вообразили себя пиратами и использовали при разговорах их ругательства. Закономерно возник вопрос: а почему бы не проводить ежегодно День пиратов, в который люди могли бы выражаться как морские волки, носить костюмы и оружие, устраивать соревнования по стрельбе и прочее?

До 2002 года праздник не был широко известен, но сейчас традиция его отмечать появилась и в Канаде, Австралии, а также Англии.

19 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1648 году Блез Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления, в 1888-м в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты, а в 1990-м во Всемирной паутине был зарегистрирован первый отечественный домен .su - национальный домен верхнего уровня для СССР.

В народном календаре 19 сентября - Михайлов день. На Руси устраивали сходки, где решали семейные и соседские дела, притом переговоры нередко заканчивались ссорами. А затем затевали пиры, где мирились, причем для стола каждый готовил свое блюдо. Работать в этот день было нельзя - считалось, что бог накажет. Зато наблюдали, как падают листья с осины: если вверх внешней стороной - к холодной зиме, если внутренней - к теплой.

Именины сегодня отмечают Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил и Фекла.

19 сентября родились народная артистка СССР Вера Пашенная, английский романист, нобелевский лауреат Уильям Голдинг, дочь полководца М. И. Кутузова княгиня Елизавета Хитрово.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: пришло время покоя и смирения, оно не подходит для выяснения отношений и активных действий. Однако небольшие начинания сегодня закончатся успешно.