18 июля вспомним, как надо играть в тетрис

17.07.2024 | 16:40

18 июля в России отмечают день создания органов государственного пожарного надзора, находящегося в ведении МЧС (за исключением осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, а также при работе с взрывчатыми материалами промышленного назначения).

По данным МЧС, в органах госпожнадзора проходят службу около 13 тысяч человек. Ежегодно инспекторы проводят свыше 1,5 млн мероприятий по контролю пожарной безопасности на различных объектах.

Любители компьютерных развлечений могут поностальгировать в день рождения тетриса. Игру, ставшую фантастически популярной, создал в 1985 году российский программист Алексей Пажитнов. За основу он взял американскую головоломку Pentomino Puzzle, состоявшую из 5 квадратов, однако Пажитнов изменил форму фигурок, заставил их переворачиваться и сократил количество блоков до 4. Первоначально игра называлась «тетрамино».

Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили ее в своем НИИ. А 18 июля 1985 года появилось первое электронное устройство для игры в тетрис.

В этот день произошло и несколько знаменательных событий. В 64 году в Риме вспыхнул один из самых страшных пожаров в истории города. В 1870-м католическая церковь приняла догмат о непогрешимости папы римского, а в 1968 году Роберт Нойс и Гордон Мур зарегистрировали компанию NM Electronics, вскоре переименованную в Intel.

18 июля родились писатель Уильям Теккерей, французская оперная певица, педагог Полина Виардо, президент ЮАР Нельсон Мандела, поэт Евгений Евтушенко, советский государственный и политический деятель, дипломат Андрей Громыко.

В народном календаре 18 июля Афанасьев день. На Афанасия наши предки отмечали Месяцев праздник. Вечером они смотрели, как месяц «играет» в небе: то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что такое наблюдение прибавляет человеку сил.

Именины сегодня отмечают Агния, Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей и Степан.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь утверждает, что это удачный день: можно воспользоваться редким шансом увидеть, как реализуется давно задуманное и подготовленное. Сегодня хорошо отправляться в командировку или путешествие. Также благоприятны отдых, прогулки, умеренные физические нагрузки.