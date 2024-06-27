28 июня - День российского букмекера

27.06.2024 | 17:08

Помните, как в книге Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» друзья посещают домик на крыше? Карлсон провоцировал Малыша на заключение пари, но, даже проиграв, все равно забирал себе шоколадки и конфеты. В конце концов и Малыш научился этой хитрости.

«Он сунул руку в свой пустой карман. Подумать только! Там лежал еще один засахаренный орех, которого он раньше не заметил. Большой, липкий, прекрасный орех.

- Спорим, что у меня есть засахаренный орех! Спорим, что я его сейчас съем! - сказал Малыш и быстро засунул орех себе в рот».

Впрочем, каждый в детстве слышал и сам произносил: «А спорим?!» Спор мог быть о чем угодно, а ставки - хоть щелбанчик, хоть исполнение желания, хоть конфетка.

И среди взрослых людей немало заядлых спорщиков и любителей испытать фортуну. Недаром знаменитый писатель Марк Твен сказал: «Если бы все люди думали одинаково, никто тогда не играл бы на скачках». А есть специалисты, которые делают это профессионально, заключая пари на деньги. Они принимают ставки на спортивные матчи, культурные события, политику, погоду и вообще на что угодно. И сегодня, 28 июня, их праздник: в России - День букмекера.

А еще сегодня отмечается День судебного эксперта РФ.

В историю 28 июня вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1841 году в Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель», в 1914-м было совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны, в 1919-м состоялось подписание Версальского мирного договора, официально ее завершившего, а в 1946-м с конвейера Горьковского автозавода сошел первый автомобиль «Победа».

Сегодня родились фламандский живописец эпохи барокко Питер Рубенс, французский писатель и философ Жан-Жак Руссо, народный артист РСФСР Абрам Роом.

По народному календарю 28 июня - день Фита. Фитом на Руси прозвали святого Вита - мученика периода раннего христианства. В этот день крестьяне обращали особое внимание на приметы. Дождь на Фита - плохо для жита, говорили в народе. После Фита заканчивали посевные работы.

Именинники 28 июня - Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Модест, Семен и Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день подходящим для освоения новых знаний, занятий творчеством.