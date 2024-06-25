Сетевое издание|18+|Среда|26 июн 2024|05:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

26 июня - Акулина Гречишница в народном календаре

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сегодня, 26 июня, во всем мире отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, введенный постановлением Генеральной ассамблеи ООН в 1987 году. Эта инициатива стала знаком решимости сделать все возможное для создания общества, свободного от наркотиков.

26 июня в самом крупном в мире государстве, занимающем один остров, отмечается национальный праздник - День независимости Республики Мадагаскар. В 1960 году была провозглашена независимость Малагасийской республики, и в честь этого события 26 июня стало праздничным днем.

Большинству пензенцев Мадагаскар известен по одноименному мультфильму. Между тем остров знаменит в первую очередь уникальными флорой и фауной: 90% здешних растений и животных не встречаются больше нигде на планете.

Символ Мадагаскара - лемур. Здесь обитает множество видов этих низших приматов. Один из самых крупных, индри, весит около 10 кг, а ночные, с огромными глазами - крошки величиной меньше ладони. Название столицы Республики Мадагаскар довольно сложно запомнить и произнести: Антананариву (ударение на И).

В истории 26 июня известно несколькими знаменательными событиями. В 1870 году в этот день состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия», в 1940-м в СССР были внедрены в практику 7-дневная рабочая неделя и 8-часовой рабочий день, в 1945-м в Советском Союзе ввели воинское звание генералиссимуса, в 1954-м в Обнинске заработала первая в мире АЭС, а в 2002-м состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел».

26 июня родились шотландский ученый-физик Уильям Кельвин, русский и советский ученый-лингвист академик Сергей Обнорский, Герой Советского Союза летчик-космонавт Павел Беляев, советский и российский кинорежиссер Владимир Мотыль.

В народном календаре сегодня Акулина Гречишница. На Акулину крестьяне сеяли гречиху, но не обязательно именно в этот день, а неделей раньше или позже, в зависимости от погоды. Также на Акулину варили гречневую кашу и угощали ею тех, кого сегодня принято называть малоимущими и многодетными.

Этот день также в народе называли Акулина - Задери хвосты из-за большого количества комаров, оводов и слепней, тревоживших домашних животных на пастбище. От кровососов лошади и коровы отмахиваются хвостами, отсюда и название.

Именины 26 июня отмечают Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь считает, что сегодня подходящее время, чтобы обдумать жизнь, вспомнить прошлое и подготовиться к новому этапу. Это лучшее время для работы и решения финансовых вопросов.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте