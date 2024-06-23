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24 июня - День Республики Чувашии

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24 июня в Чувашии отмечают День Республики. Праздник существует с 1995 года, когда ей исполнилось 75 лет. Он предваряет Акатуй и Сабантуй, знаменующие окончание весенних полевых работ.

Чувашская автономная область была образована в 1920 году из территорий, которые входили в состав сразу двух губерний - Казанской и Симбирской. Центром стал город Чебоксары.

24 июня вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1710 году было основано Царское Село близ Санкт-Петербурга, в 1812-м армия Наполеона вторглась в Россию, в 1941-м образовано Советское информационное бюро (Совинформбюро), в 1945-м в Москве состоялся Парад Победы, а в 1990-м в столице прошел последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино».

В этот день родились австро-американский физик, нобелевский лауреат Виктор Гесс, народная артистка СССР Марина Ладынина, народный артист РСФСР Сергей Филиппов, заслуженный деятель искусств РСФСР поэт-песенник Владимир Харитонов, командир Красной армии Григорий Котовский и олимпийский чемпион по футболу аргентинец Лионель Месси.

В народном календаре 24 июня день Варнавы. На Руси говорили: на Варнаву не рви травы. Как считалось, по лугам катается неведомая сила, которая разгуливается, что интересно, к полудню, а не к ночи. Говорили, что на Варнаву бесы делятся, кому из них людей пугать, кому вожжи путать, кому нести болезнь, а кому травы ядом наполнять.

Именины сегодня празднуют Ефрем и Мария.

Убывающая луна в третьей четверти. Лунный календарь называет день наиболее подходящим для того, чтобы провести время в одиночестве. Спешка сегодня противопоказана.

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