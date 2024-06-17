18 июня - Международный день паники

17.06.2024 | 16:48

18 июня в мире отмечается День устойчивой гастрономии. Это молодой праздник, впервые он прошел в 2017 году и в России пока мало известен. Но есть вероятность, что его популярность будет быстро расти, так как сохранение рецептов классических блюд кухни народов страны, в том числе Пензенской области, напрямую связано с гастрономическим туризмом. А это направление развивается стремительно.

Если вы считаете себя бесстрашным человеком, усилием воли подавляющим любое смятение, то сегодня можете расслабиться и позволить себе чего-нибудь побояться. Потому что 18 июня отмечается Международный день паники, не имеющий, впрочем, официального статуса.

Психологи утверждают, что постоянное стремление избежать чувства острого страха может вызвать стресс, и советуют хоть раз в году выпустить пар.

В России сегодня отмечается День службы военных сообщений Вооруженных Сил РФ. Эта служба обеспечивает транспортные потребности войск и флота, в их интересах контролирует подготовку железнодорожных, водных и воздушных путей сообщения.

18 июня вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1815 году произошла знаменитая битва при Ватерлоо, в которой английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта. В 1860-м в Москве открыли памятник Пушкину. В 1889-м американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску, а в 1937 году стартовал первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер, который длился двое суток.

18 июня родились русский писатель Иван Гончаров, актер театра и кино Юрий Соломин, один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни, звезда немого кино Бланш Свит, советский прозаик Варлам Шаламов.

В народном календаре 18 июня Дорофеев день. На Дорофея наши предки внимательно оглядывали огурцы на огороде. Если было много пустоцвета, совершали особый обряд: хозяйка волокла старый лапоть ногой в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая «как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись».

Сегодняшний день богат на именинников - это Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр и Федор.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь называет день спокойным и тихим. Не поддавайтесь негативным эмоциям, постарайтесь прожить день в гармонии с собой.