15 июня - Всемирный день ветра

14.06.2024 | 17:55

Сегодня постарайтесь обратить внимание на любое движение воздуха. Это может быть легкий ветерок на улице или сильный порыв, а может быть, вы просто включите вентилятор - неважно. Просто 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Его проводят, чтобы напомнить общественности о значимости энергии ветра и ее огромном потенциале. Ветроэнергетические установки построены во многих странах мира, а лидерами в этом направлении являются Китай, США и Германия.

Также 15 июня во всем мире считается Днем распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Ежегодно доля лиц преклонного возраста среди населения увеличивается, особенно в развитых странах. По прогнозам ООН, с 2019 по 2030 год тех, кому больше 60 лет, станет больше на 38%, с 1 млрд до 1,4 млрд, и их численность превысит процент молодежи во всем мире. Нередко старики попадают в категорию незащищенных и становятся жертвами домашнего насилия либо финансового давления. Этот день учрежден для призыва молодежи к терпимости и человечности.

А еще сегодня неофициально отмечается Всемирный день жонглирования.

В истории 15 июня отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1215 году английский король Иоанн Безземельный подписал Великую хартию вольностей, в 1667-м было проведено первое успешное переливание крови человеку, в 1885-м в России приняли закон о запрещении ночной работы женщин и подростков, в 1916-м в воздух поднялся первый самолет «Боинг».

Также в этот день в 1918 году в Москве для юных любителей природы прошла первая экскурсия, и с тех пор 15 июня считается в России днем создания юннатского движения. А 15 июня 1984-го организовали ГИМС МЧС России.

15 июня родились русский князь, государственный и политический деятель Александр Горчаков, норвежский композитор Эдвард Григ, русский поэт-символист Константин Бальмонт, государственный и политический деятель Юрий Андропов, актер театра и кино Михаил Державин, греческий музыкант и певец Демис Руссос.

В народном календаре 15 июня - Вьюн Зеленый. На него было принято петь песни, посвященные парам, которые создали в этом году семью. Молодые в ответ угощали взрослых вином, а детей - сладостями.

Именины сегодня отмечают Дмитрий, Иван, Константин, Мария и Ульяна.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь гласит, что в этот день можно найти выход даже из самой сложной ситуации. Энергии для решения задач будет достаточно.