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9 июня - Международный день друзей

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«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит - вот что значит настоящий верный друг!» - сегодня эта детская песенка прозвучит как нельзя кстати. Потому что 9 июня отмечается Международный день друзей.

Это хороший повод задуматься о том, что друг - это не незнакомец, который ставит лайки в Сети за каждую новую фотографию, а тот, кто в трудную минуту протянет руку помощи. Поэтому позвоните сегодня тем, с кем вы легко делитесь радостью и печалью, и вспомните вечные истины «не имей сто рублей, а имей сто друзей» и «старый друг лучше новых двух».

Сегодня также отмечается Международный день архивов. Если у вас есть знакомые работники этой отрасли, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником.

Второе воскресенье июня - День работников легкой промышленности в России. Именно благодаря этим людям у населения как больших, так и малых городов есть возможность приобретать вещи на свой вкус.

Следует отметить, что к основным подотраслям сферы относят швейную, текстильную, кожевенную, меховую, обувную промышленность, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.

9 июня в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1737 году вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы, в 1904-м дал первый концерт Лондонский симфонический оркестр, в 1935-м в СССР приняли закон о смертной казни за побег за границу, в 1945-м была учреждена медаль «За взятие Берлина», а в 1993-м в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода».

9 июня родились первый российский император Петр I и его старший брат Федор Алексеевич Романов, английский инженер-механик, изобретатель паровоза Джордж Стефенсон, журналист и писатель Юрий Щекочихин, американские актеры Джонни Депп и Натали Портман.

В народном календаре 9 июня - Федорин день. Федору считали сплетницей и злой на язык, и в этот день женам и девушкам на выданье запрещали разговаривать друг с другом: полагали, что пустая болтовня унесет из дома семейное счастье. На Федору полы не мыли и не мели веником, чтобы случайно не вымести домового.

Именины сегодня празднуют Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр и Ферапонт.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня предложенный вам выбор может выпасть на негатив. Во второй половине дня повышен риск ухудшения настроения и тяги вступать в конфликты.

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Источник — фото pixabay.com
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