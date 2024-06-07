8 июня - Всемирный день океанов

07.06.2024 | 16:53

В субботу, 8 июня, отмечается Всемирный день океанов. Это важный экологический праздник. Океаны покрывают 3/4 поверхности планеты Земля, в них заключено 97% водных запасов планеты.

Ученые выделяют четыре больших океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Отмечать всемирный день крупнейших водных объектов предложили на международной конференции в Бразилии в 1992 году.

В настоящее время экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев призывают к защите прав обитателей морских глубин и поддержанию стабильной экологической обстановки.

В России сегодня отмечают свой профессиональный праздник социальные работники. Это день тех, кто принимает на себя проблемы других людей и в меру своих возможностей помогает решать их.

8 июня в России отмечается День Республики Карелия.

А жители Северной столицы сегодня празднуют день петербургских кошек и котов. Его объявила в 2005 году группа местных художников, известных как «митьки». Они поместили на карнизе мастерской фигурку кота, получившего кличку Тишка Матроскин. Его «фамилия» не связана с легендарным героем Эдуарда Успенского - просто мурлыку нарядили в тельняшку, известную примету «митьков».

Во вторую субботу первого летнего месяца в России отмечается День пивовара. В этот день на пивоваренных предприятиях чествуют лучших работников и организуют праздничные мероприятия.

Сегодня также отмечается День мебельщика. В современных условиях это востребованная и высокооплачиваемая профессия. Отношение к ней имеют не только столяры, сборщики, конструкторы, но и представители смежных профессий, деятельность которых связана с мебельной индустрией: дизайнеры, инженеры, монтажники, швеи, художники.

А еще 8 июня в этом году - Всемирный день вязания на публике.

В истории 8 июня известно тем, что в этот день в 1869 году американец Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос, названый им Whirlwind. Сверху у агрегата располагалась ручка, соединенная приводом с вентилятором. Ручку требовалось крутить, а само устройство - толкать. Макгаффни продавал свои пылесосы за 25 долларов, и это была внушительная сумма.

8 июня 1909 года в России выпустили первый серийный автомобиль «Руссо-Балт», в 1946-м появилась Международная организация журналистов, а в 1948-м в СССР запустили реактор для производства оружейного плутония.

В народном календаре 8 июня - Карп Карполов. Мужчинам сегодня просто необходимо выйти на рыбалку: считается, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки».

Отдыхая на природе, обратите внимание на комаров: если их много, то последние дни июня могут быть теплыми, но дождливыми.

Именины 8 июня празднуют Александр, Георгий, Давид, Елена, Иван, Карп, Макар и Юрий.

В этот день родились немецкий композитор и пианист Роберт Шуман, русский художник Иван Крамской, американский писатель-фантаст Джон Вуд Кэмпбелл.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь рекомендует направить силы на улучшение своего финансового положения.