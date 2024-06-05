6 июня в России - Пушкинский день

05.06.2024 | 17:21

Сегодня, 6 июня, во всем мире отмечается День русского языка, а в России - еще и Пушкинский день. Александр Сергеевич Пушкин, которого называют солнцем русской поэзии, родился 6 июня 1799-го.

Пушкинский праздник имеет статус всероссийского. Во всех городах страны, в том числе в Пензе и населенных пунктах региона, люди возлагают цветы к памятникам поэту, слушают и читают его произведения, участвуют в конкурсах и викторинах.

Неудивительно, что ООН учредила День русского языка именно в Пушкинский праздник. По последним данным, на русском языке говорят более 255 миллионов человек. Кроме Российской Федерации русский - официальный язык ряда стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. По общему числу говорящих он входит в первую десятку мировых языков, а по использованию в интернете стоит на втором месте.

6 июня в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1882 году американец Генри Сили запатентовал электроутюг, в 1922-м начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка», в 1956-м в СССР отменили плату за обучение в старших классах средних школ, в 1957-м в Москве был открыт магазин «Детский мир», а в 1984 году появилась игра «Тетрис».

В один день с Александром Пушкиным родились испанский художник Диего Веласкес, писатель Томас Манн, революционер Валериан Куйбышев, композитор Арам Хачатурян, актриса Татьяна Пельтцер, полярный исследователь Роберт Скотт, писатель Виктор Конецкий, композитор Зигфрид Вагнер, художник Константин Савицкий.

По народному календарю 6 июня - Свобориное дерево (так на Руси называли шиповник). Крестьяне приходили к нему, чтобы избавиться от печали и успокоить душу. А когда шиповник только-только расцветал, бабушки усаживались под ним с внуками и рассказывали сказки. Считалось, что это помогает детям избавиться от страхов.

В этот же день начинались так называемые летние (зеленые) Святки. Было принято украшать дома растениями, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: считалось, что если в это время идет дождь, то будет много грибов.

Именинники 6 июня - Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

Новолуние. Лунный календарь называет первую половину этого дня подходящей для активной деятельности, а вторую - для построения планов на будущее.