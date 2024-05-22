23 мая - Всемирный день черепахи

22.05.2024 | 16:48

Сегодня подходящий день для того, чтобы послать своим знакомым картинку с мудрым, осторожным и неторопливым животным - черепахой. Или вместе с ребенком еще раз посмотреть замечательный мультфильм «Как Львенок и Черепаха пели песню». Потому что 23 мая отмечается Всемирный день черепахи.

Этот праздник был учрежден в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Его цель - привлечь внимание общественности к проблеме катастрофических масштабов их гибели из-за соседства с людьми.

В последние годы День черепахи стал популярен во многих странах. В честь рептилий проводятся настоящие праздники со сценками из их жизни, маскарадами в костюмах-панцирях и танцами. Попробуйте и вы поддержать эту традицию.

Кстати, не все знают, что в Пензенской области водится болотная черепаха. Этот вид занесен в местную Красную книгу, но иногда жителям региона удается увидеть редких животных на берегах водоемов.

Кроме того, сегодня отмечается Международный день спортивной борьбы. Он был учрежден в 2013 году по инициативе атлетов.

В истории 23 мая произошло несколько знаменательных событий. В 1592 году инквизиция арестовала итальянского философа Джордано Бруно (его обвинили в ереси и позднее казнили), в 1930-м газету «Комсомольская правда» наградили первым орденом Ленина, а в 1949-м в этот день образовалась Федеративная Республика Германия.

23 мая родились шведский врач и натуралист Карл Линней, советский кинорежиссер Григорий Чухрай, телеведущий и переводчик Виталий Вульф и актриса театра и кино Лариса Гузеева.

В народном календаре - Симон Посев. День считался на Руси лучшим для поиска кладов и сбора лекарственных растений. А вот работать на земле было нельзя, так что не брались ни за плуг, ни за борону, не вбивали никакие колья и не копали ямы.

Именины в этот день отмечают Василий, Кирилл и Таисия.

Полнолуние. Лунный календарь называет день неудачным для активных действий. Сегодня будет непросто найти источник вдохновения и достичь успеха.