18 февраля - День транспортной полиции

17.02.2024 | 15:26

Сегодня, 18 февраля, поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники подразделения МВД, отвечающего за поддержание правопорядка в пути. Праздник так и называется - День органов внутренних дел на транспорте. Изначально он отмечался неофициально, но с февраля 2018 года был установлен приказом министра внутренних дел.

Транспортные полицейские не только обеспечивают сохранность грузов на железных дорогах, но и сопровождают воздушные, морские и речные суда, заботятся о безопасности пассажиров. В этот день их по традиции поздравляют высшие должностные лица УМВД. Лучшие сотрудники получают награды.

Также 18 февраля отмечается День продовольственной и вещевой службы ВС России. Именно в этот день в 1700 году Петр I учредил должность генерал-провиантмейстера, который отвечал за заготовку хлебных запасов. Тогда же были введены нормы довольствия для солдат.

С тех пор прошло много лет, но до сих пор в российской армии есть люди, которые отвечают за то, чтобы питание и вещевое обеспечение служащих было качественным и полноценным. Недаром существует поговорка «Война войной, а обед - по расписанию».

А еще сегодня отмечается международный День батарейки. Уже трудно представить свою жизнь без этих элементов питания, они нужны практически везде. А сама дата приурочена ко дню рождения Алессандро Вольты - итальянского ученого-физика, химика и физиолога, открытия и изобретения которого привели к появлению современных батареек.

Несмотря на пользу, которую приносят даже самые маленькие хранители энергии, выбрасывать их как обычный мусор нельзя, иначе в землю попадут ртуть, кадмий и другие вредные элементы. Поэтому остается ждать акций или относить использованные элементы питания в магазины, где есть специально установленные для этих целей контейнеры.

В истории 18 февраля произошло несколько знаменательных событий. В 1895 году в Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена, в 1911-м была впервые осуществлена доставка почты самолетом, в 1930-м американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл Плутон, а в 1960-м в программе Олимпийских игр восстановили биатлон.

18 февраля родились Маршал Советского Союза Семен Тимошенко, итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании Энцо Феррари, народный артист РСФСР композитор Оскар Фельцман, жена и соратница Джона Леннона Йоко Оно, певец и композитор Александр Барыкин, заслуженный артист Российской Федерации Аркадий Укупник, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России теннисист Евгений Кафельников.

В народном календаре 18 февраля - Агафья Коровница. Агафья в народе считалась покровительницей домашнего скота. В этот день на Руси было принято вычищать коровники старыми лаптями, смазанными дегтем. Наши предки верили, что это поможет спасти скот от смерти и болезней. С этой же целью корове на рога вешали куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову (считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть).

Второе название этого дня - Голодуха. Часто в неурожайные годы к Агафье уже заканчивались запасы кормов для скотины, и тогда крестьяне начинали снимать солому с крыш хлевов и сараев.

Именинники 18 февраля - Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил и Феодосий.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует посвятить день активному отдыху или творческому созиданию.