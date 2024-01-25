26 января - Международный день таможенника

25.01.2024 | 16:27

Сегодня, 26 января, как нельзя более подходящий день для того, чтобы посмотреть хит всех времен и народов «Белое солнце пустыни» и в очередной раз оценить крылатое «я мзду не беру - мне за державу обидно» таможенника Павла Верещагина. Потому что 26 января отмечено в календаре как Международный день таможенника.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек - такова общая численность тех, кто трудится в таможнях во всем мире. Российская таможенная служба, где почти 70 тысяч человек, является одной из крупнейших.

26 января в истории отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1500 году в этот день европейцы впервые ступили на землю Бразилии, в 1525-м появился первый печатный вариант карты Руси, в 1905-м в Южной Африке добыли самый крупный в мире алмаз, а в 1924-м Петроград переименовали в Ленинград.

26 января родились фаворитка Петра I Анна Монс, первый президент Румынии Николае Чаушеску, японский предприниматель и изобретатель, основатель компании Sony Акио Морита, американский актер, режиссер, продюсер Пол Ньюман, американская правозащитница Анджела Дэвис, канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

26 января в народном календаре Ермилов день. В холода крестьянские семьи сидели дома и внимательно наблюдали за поведением кошки: если она катается по половицам - тепло в дом стучится, если стену дерет - ненастье у ворот. А туманный круг около месяца в Ермилов день (или, как еще говорили, на Ерему) предвещал метель.

Именины сегодня отмечают Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, это будет спокойный день, в который вам удастся восполнить силы. Серьезные дела лучше отложить.