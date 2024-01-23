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24 января полакомимся эскимо

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В среду, 24 января, позабудьте про снег за окном и побалуйте себя летним лакомством - мороженым, да не каким-нибудь, а конкретным. Сегодня отмечается Международный день эскимо.

Именно 24 января 1922 года владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на изготовление сливочного мороженого, покрытого шоколадной глазурью.

Деревянная палочка появилась гораздо позже - в 1934 году. Некий Фрэнк Эпперсон оставил на морозе стакан с лимонадом и палочкой для перемешивания. Вскоре образовался ледяной фруктовый цилиндр, который было очень удобно есть. Так появились замороженные лимонады на палочке, а потом идею подхватили производители эскимо.

По одной из версий, слово «эскимо» пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», и получило такое наименование.

Также сегодня отмечается Международный день образования. Этот праздник провозгласила Генеральная ассамблея ООН в 2018 году, признавая роль образования в достижении мира и развития.

Кроме того, 24 января есть еще один праздник, хоть и неофициальный - День госслужащего в России.

24 января произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1606 году было официально объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид, в 1848-м началась калифорнийская золотая лихорадка, в 1931-м появился цыганский театр «Ромэн», в 1935-м в продажу впервые выставили баночное пиво, а в 2003-м был создан Национальный филармонический оркестр России.

В этот день родились французский драматург и публицист Пьер Бомарше, немецкий писатель, композитор и дирижер Эрнст Теодор Амадей Гофман, русский живописец Василий Суриков, филолог и языковед Дмитрий Ушаков, народный артист СССР Михаил Ромм, советский эстрадный певец Валерий Ободзинский.

В народном календаре 24 января - Федосеев день. На Руси он часто бывал очень холодным. Крестьяне считали, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться, поэтому она наколдовывает затяжные морозы. А вот тепло на Федосея считалось признаком ранней весны.

Именины сегодня отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий и Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, этот день подходит для решительных действий. В голову, возможно, придут оригинальные идеи и свежие решения.

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