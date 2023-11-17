18 ноября - День рождения Деда Мороза

17.11.2023 | 15:08

Сегодня, 18 ноября, свой день рождения празднует Дед Мороз. На самом деле никто не знает, сколько ему лет, но точно более 2 000. В разные времена он был известен под разными именами: сначала как восточнославянский дух холода Трескун, затем - как сказочный Морозко или Мороз Иванович.

В этот день на родине самого веселого и знаменитого персонажа новогодних праздников в Великом Устюге зима вступает в свои права. В вотчине доброго волшебника тщательно готовятся к дню рождения Дедушки. 18 ноября открывают специальный почтовый ящик, в который любой желающий может опустить поздравление для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные дети, и приезжие туристы.

Между прочим, он рад не только обычным посланиям, но и приходящим по электронной почте. 18 ноября начинают работать компьютеры, которые принимают электронные письма и заявки на подарки от российских детей. Но все-таки самыми любимыми и ценными для Деда Мороза остаются поздравления с днем рождения на почтовых открытках или в бумажных письмах и рисунках.

Маленькие жители Сурского края 18 ноября с 10:00 до 11:00 могут поздравить Дедушку по телефону 8 (8412) 56-47-04: пожелать всего хорошего, рассказать стишок или спеть песенку.

18 ноября в истории отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1699 году Петр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких вольных людей», в 1775-м появился манифест о новом областном делении России - в составе империи оказалось 50 губерний, а в 1870-м открылась первая официальная линия голубиной почты, связавшая Тур и Париж.

В народном календаре 18 ноября - день Ионы. В этот день на Руси девицы обычно молились о счастливом замужестве. А чтобы быстрее найти суженого, девушки на заре разбрасывали вокруг дома мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками, считая, что это привлечет женихов.

В этот день родились основоположник немецкой романтической оперы - композитор Карл Мария фон Вебер, один из создателей фотографии - французский художник Луи Дагер, американский ученый, социолог, автор методики изучения общественного мнения Джордж Гэллап, советский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта Константин Бесков, советский режиссер Эльдар Рязанов.

Именины 18 ноября отмечают Гавриил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей и Тихон.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь гласит, что это день проверки принципов на прочность. Стойте на своем, если уверены в правоте, и все получится.