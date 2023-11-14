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Не забудь!

15 ноября - День вторичной переработки

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«Ребята, в путь, в путь, в путь! Идем сдавать посуду, ее берут не всюду», - пел в одной из своих шуточных песен Владимир Высоцкий. В советское время было принято сдавать в пункты приема стеклянные бутылки, картон и газеты.

Ресурсы на планете небезграничны. При переработке использованных вещей, во-первых, используется более дешевое сырье, а во-вторых, снижается загрязнение окружающей среды.

И сегодня, 15 ноября, самый подходящий день, чтобы вспомнить об этом и разложить по специальным контейнерам накопившуюся в доме стеклотару, картонные коробки из-под техники или пластиковые бутылки. Так вы отметите Всемирный день вторичной переработки.

А в России сегодня отмечается Всероссийский день призывника. Как правило, на него устраиваются празднично-патриотические мероприятия для призывников и их родителей. В этом году призыв начался 1 октября. Ряды вооруженных сил пополнят более 1 000 новобранцев из Пензенской области.

Также 15 ноября в России отмечается День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. В этот день в 1988 году было организовано 6-е управление МВД СССР. Основные направления деятельности специалистов - борьба с терроризмом, коррупцией, наркобизнесом, незаконным оборотом оружия, организованной преступностью, раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений.

15 ноября отмечено несколькими знаменательными событиями. Особенно богаты были ими 30-е годы прошлого века. В 1932 году в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии; год спустя, в 1933-м, в Москве началось регулярное движение троллейбусов, а еще годом позже, в 1934-м, в СССР показали первую телепередачу со звуком.

15 ноября родились русский актер Павел Мочалов, народная артистка СССР Александра Яблочкова, советский и российский инженер-оружейник Игорь Стечкин, советский футболист и хоккеист, футбольный тренер Михаил Якушин.

В народном календаре сегодня Акиндин и Пигасий. В народе говорили: Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит. То есть в овинах сушили зерно, разжигая огонь, а работы по возможности переносили в дом из-за короткого светового дня.

Именины сегодня отмечает Константин.

Луна переходит в первую четверть. Согласно лунному календарю, желательно в первой половине дня строить долгосрочные планы, а во второй - приступать к важным делам.

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