14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом

13.11.2023 | 14:39

Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом - заболеванием, при котором поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина или организм не может его эффективно использовать.

Дата выбрана в 1991 году неслучайно: 14 ноября 1891-го родился канадский ученый Фредерик Бантинг, применивший инсулин. Пока не было средства для борьбы с этим недугом, диагноз «сахарный диабет» был равносилен смертельному приговору. В январе 1922 года Бантинг сделал инъекцию 14-летнему мальчику-диабетику и спас его от смерти. Открытие Фредерика Бантинга и его коллеги Чарльза Беста сохранило жизнь миллионам людей, позволяя держать болезнь под контролем.

За последние десятилетия диабет стремительно распространяется по планете. Если в 1980 году в мире им страдали 108 млн взрослых людей, то в 2014-м - 422 млн. Поэтому стоит прямо сегодня задуматься о здоровом образе жизни и правильном питании, чтобы снизить риск этого тяжелого заболевания.

14 ноября отмечается Международный день логопеда. Попробуйте без запинки произнести популярную скороговорку «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет» - логопед сделает это блестяще. К помощи таких специалистов прибегают многие люди, страдающие затруднениями речи. Профессиональный праздник пока еще не стал официальным и отмечается в узком кругу.

Неофициален и праздник российских социологов. 14 ноября 1901 года в Париже открылась Русская высшая школа общественных наук. Ряд специалистов считает ее первым в истории науки опытом социологического факультета. По этой причине дата и была выбрана для Дня социолога.

В Белоруссии сегодня День кузнеца, а в Индии - День детей.

В истории 14 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1888 году в Париже торжественно открыли Институт Пастера, в 1920-м Севастопольскую бухту покинули последние корабли с белогвардейцами, в 1936-м на базе Центрального бюро погоды образовали Центральный институт погоды.

14 ноября родились создатель первого парохода Роберт Фултон, французский художник Клод Моне, первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, шведская писательница Астрид Линдгрен и 66-й госсекретарь США Кондолиза Райс.

В народном календаре 14 ноября - Кузьминки, в память о святых братьях Косьме и Дамиане. Юноши обучились врачебному делу и лечили страждущих бесплатно, оттого их назвали бессребрениками.

В этот день в очередной раз встречали зиму. «Кузьминки - осени поминки», говорили в народе и справляли «курьи именины»: зажиточные селяне дарили птиц бедным родственникам, а крестьянки - барыням, получая в ответный подарок ленты. Таких кур не убивали, а, напротив, держали в почете, считая их яйца целебными.

Именины сегодня празднуют Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

Сегодня новолуние. Лунный календарь гласит, что настал день начинаний. Чтобы ничто не отвлекало от исполнения плана, рекомендуется ограничить все внешние контакты. Также сегодня хорошо заняться собственным здоровьем: очистить организм, пройти различные процедуры, укрепляющие иммунитет. Аппетит наверняка разыграется, однако не надо ему потакать. Следует избирательно подходить к продуктам, употребляемым в пищу.