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11 ноября - Всемирный день шопинга

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Сегодня, 11 ноября, - Всемирный день шопинга. Праздник уходит корнями в 2009 год. По сути, это день больших скидок, предоставляемых владельцами крупнейших интернет-площадок на разнообразные товары. Отмечается, что в таком случае покупатель обычно проявляет интерес к гаджетам, электронике, а также к видео- и бытовой технике.

Кроме того, сегодня отмечается Международный день энергосбережения. В России, как и в других странах, где он существует, по случаю праздника граждан информируют о способах сбережения энергии и рассказывают им, почему так важно ее экономить.

А еще сегодня вы можете поздравить с Днем экономиста в России своих знакомых, если в их числе есть такие специалисты.

Также 11 ноября в России День работника восстановительного поезда. В 1936 году в этот день был подписан приказ «О перестройке работы восстановительных поездов». Они занимаются ликвидацией последствий аварий на железной дороге, а также используются при ремонте железнодорожных путей, мостов, стрелочных переводов.

Кроме прочего, сегодня еще и День памяти погибших в Первой мировой войне. 11 ноября она закончилась Компьенским перемирием, означавшим капитуляцию Германии. Война длилась 4 года и 3 месяца и унесла жизни почти 10 миллионов человек. Около 22 миллионов было ранено.

В историю 11 ноября вошло несколькими знаменательными событиями. Так, в 1837 году была открыта первая пассажирская железная дорога в России, соединившая Петербург и Царское Село. Насыпь начали создавать в мае 1836 года. В период наиболее интенсивного строительства там трудились 1 800 человек, потом к ним присоединились 1 400 солдат. Рабочими инструментами их были лопаты и кирки.

11 ноября 1983 года появился прототип первого компьютерного вируса. Его создал американский студент Фред Коэн.

В народном календаре сегодня Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Аврамия - покровителем овчаров.

С этого дня крестьяне в северных районах страны начинали стричь овец, а в южных стрижка заканчивалась. Шерсть пряли и вязали из ниток носки и варежки, изготавливали ткани для зимней одежды.

Детям на Аврамия Овчара и Анастасию Овечницу загадывали загадки: «По горам, по долам ходит шуба да кафтан», «Не прядет, не ткет, а людей одевает».

Именины сегодня отмечают Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей и Филипп.

В этот день родились русский писатель и мыслитель Федор Достоевский, российский литератор и возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик, американский фантаст и сатирик Курт Воннегут, американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня направить остатки энергии после трудовой недели на заботу о своем здоровье. День неудачен для работы и бизнеса.

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