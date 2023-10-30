31 октября - Хеллоуин

30.10.2023 | 17:03

Сегодня, 31 октября, во многих странах мира отмечают канун Дня всех святых - Хеллоуин. Считается, что празднику, истоки которого в кельтской культуре, примерно две тысячи лет.

В этот день дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по домам, выпрашивая сладости. Для отпугивания злых духов используются полые тыквы с вырезанными глазами и свечой внутри.

В последние годы Хеллоуин стал популярен и в России. В развлекательных заведениях проводят тематические вечеринки, а помещения кафе украшают соответствующей символикой.

Также 31 октября отмечается Всемирный день городов. Согласно данным ООН, в настоящее время более половины населения мира живет в городах, а к 2050 году 68% населения планеты станет городским.

31 октября в России профессиональный праздник специалистов, помогающих понимать устную речь глухим людям, - сурдопереводчиков. В мире на языке жестов общается несколько миллионов людей.

Сегодня принимают поздравления и работники СИЗО и тюрем. Их профессиональный праздник существует с 2006 года.

Также 31 октября отмечено в календаре как Международный день Черного моря. Он учрежден в память о событии 1996 года, когда шесть причерноморских стран (Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина) подписали стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. К тому времени исследования показали, что жизнеспособность водной среды за предыдущие три десятилетия значительно ухудшилась.

31 октября отмечено в истории несколькими знаменательными событиями. В 1811-м был основан Царскосельский лицей, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина вынесли из мавзолея, а в 1984-м было совершено смертельное покушение на Индиру Ганди.

В этот день родились испанский мореплаватель, открыватель земель Христофор Колумб, английский поэт-романтик Джон Китс, народный артист СССР Анатолий Папанов, голландский живописец Ян Вермеер.

В народном календаре сегодня Луков день - отмечается память святого апостола Луки. Считается, что он написал первую икону Пресвятой Богородицы. В народе Луку почитали как покровителя художников, в первую очередь иконописцев. Кроме того, полагали, что он был искусным лекарем, а на Руси одним из популярнейших лекарственных средств оказался лук, название которого созвучно с именем апостола.

Именины в этот день отмечают Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня неожиданностей не будет. В этот день можно довериться интуиции, завязать новые знакомства, построить планы. В делах ждет удача.