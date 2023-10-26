27 октября поностальгируем о виниле и черно-белом телевизоре

26.10.2023 | 16:53

Наверняка во многих семьях хранятся старые вещи, которые до слез жалко отправить на помойку: виниловые пластинки, магнитофонные кассеты (а может, и катушки!), черно-белый телевизор.

Взгляните на них с иной точки зрения: это не старый хлам, а документы, массовое распространение которых началось в ХХ веке. Именно они стали весомым дополнением к письменным носителям, ведь их воспринимали на слух или визуально даже неграмотные люди.

Сегодня, 27 октября, во всем мире отмечается День аудиовизуального наследия, к которому относятся фильмы, радио- и телепрограммы, аудио- и видеозаписи. Они недолговечны и уязвимы, поэтому ЮНЕСКО взяла на себя ведущую роль в деле сохранения таких материалов и обмена ими.

А еще сегодня отмечается День плюшевого мишки. Этот праздник призван пробудить в людях доброту.

В истории 27 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1873 году американский фермер из штата Иллинойс Джозеф Глидден подал заявку на патент колючей проволоки. В 1927 году в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи (ТРАМ), ныне «Ленком». В 1951-м в Канаде для борьбы со злокачественными образованиями было впервые применено радиационное облучение. А в 1984-м состоялось официальное открытие сквозного движения по Байкало-Амурской магистрали.

27 октября родились мореплаватель Джеймс Кук, великий скрипач Никколо Паганини, биолог и селекционер Иван Мичурин, певица Лидия Русланова, 26-й президент США Теодор Рузвельт, скрипачка Ванесса Мэй.

В народном календаре 27 октября - Параскева Грязнуха. Такое прозвище было дано из-за осенней распутицы на дорогах. В этот день хозяйки начинали трепать и мять лен. Прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, зато шить было можно. Если день памяти святой Параскевы выпадал на пятницу, то справляли отдельный праздник - Параскеву Пятницу.

Именины сегодня отмечают Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр и Прасковья.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь характеризует сегодняшний день как благоприятный для получения знаний, проявления интеллектуальных способностей, поиска оригинальных решений.