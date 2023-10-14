15 октября поздравим дорожников и пищевиков

14.10.2023 | 14:55

Сегодня, 15 октября, не забудьте выразить своим папам любовь и признательность. Ведь в третье воскресенье октября в России в третий раз отмечается День отца. Цель праздника - укреплять институт семьи, а также повышать значимость отцовства в воспитании детей.

Также сегодня поздравляют работников дорожного хозяйства. Праздник появился в 1996 году. Сначала его отмечали в последнее воскресенье октября, но в 2000-м передвинули на неделю раньше. Дороги не зря называют «кровеносными сосудами государства». Сегодня чествуют тех, кто обеспечивает автомобильное сообщение между регионами страны.

А еще в третье воскресенье октября в России отмечается День работников пищевой промышленности. Без людей этой профессии была бы невозможна продовольственная стабильность регионов страны. Кроме того, сегодня в стране день образования адресно-справочных подразделений Федеральной миграционной службы Российской Федерации.

В мире 15 октября отмечают День белой трости - как напоминание человечеству о том, что рядом с хорошо видящими живут незрячие, Всемирный день мытья рук и Международный день сельских женщин.

В истории 15 октября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1880 году в Кельне прошло празднество в честь завершения строительства собора во имя святых Петра и Марии, в 1940-м в Нью-Йорке состоялась мировая премьера политической киносатиры - фильма Чаплина «Великий диктатор», в 1967-м торжественно открыли памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а в 2000-м на Монмартре появилась Стена любви.

В этот день родились поэты Алексей Кольцов и Михаил Лермонтов, меценат и русский промышленник Савва Мамонтов, немецкий философ Фридрих Ницше, советский писатель Илья Ильф, певец и музыкант Вячеслав Бутусов и народный артист России Николай Басков.

В народном календаре 15 октября - Куприян и Устинья. Это день избавления от злых духов и очищения от бесов. Считалось, что если не прочитать молитву и не обратиться к святым, то в грешников, пьяниц и блудниц вселяется бес. В пьяницах он проявляется в виде белой горячки, поэтому в день Куприяна и Устиньи за избавление от вредной привычки молились особенно усердно.

Именинники 15 октября - Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан и Федор.

Лунный календарь в связи с фазой новолуния рекомендует в первой половине дня строить планы, а во второй - приступать к важным делам.