Сетевое издание|18+|Воскресенье|15 окт 2023|00:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
 

Не забудь!

15 октября поздравим дорожников и пищевиков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сегодня, 15 октября, не забудьте выразить своим папам любовь и признательность. Ведь в третье воскресенье октября в России в третий раз отмечается День отца. Цель праздника - укреплять институт семьи, а также повышать значимость отцовства в воспитании детей.

Также сегодня поздравляют работников дорожного хозяйства. Праздник появился в 1996 году. Сначала его отмечали в последнее воскресенье октября, но в 2000-м передвинули на неделю раньше. Дороги не зря называют «кровеносными сосудами государства». Сегодня чествуют тех, кто обеспечивает автомобильное сообщение между регионами страны.

А еще в третье воскресенье октября в России отмечается День работников пищевой промышленности. Без людей этой профессии была бы невозможна продовольственная стабильность регионов страны. Кроме того, сегодня в стране день образования адресно-справочных подразделений Федеральной миграционной службы Российской Федерации.

В мире 15 октября отмечают День белой трости - как напоминание человечеству о том, что рядом с хорошо видящими живут незрячие, Всемирный день мытья рук и Международный день сельских женщин.

В истории 15 октября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1880 году в Кельне прошло празднество в честь завершения строительства собора во имя святых Петра и Марии, в 1940-м в Нью-Йорке состоялась мировая премьера политической киносатиры - фильма Чаплина «Великий диктатор», в 1967-м торжественно открыли памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а в 2000-м на Монмартре появилась Стена любви.

В этот день родились поэты Алексей Кольцов и Михаил Лермонтов, меценат и русский промышленник Савва Мамонтов, немецкий философ Фридрих Ницше, советский писатель Илья Ильф, певец и музыкант Вячеслав Бутусов и народный артист России Николай Басков.

В народном календаре 15 октября - Куприян и Устинья. Это день избавления от злых духов и очищения от бесов. Считалось, что если не прочитать молитву и не обратиться к святым, то в грешников, пьяниц и блудниц вселяется бес. В пьяницах он проявляется в виде белой горячки, поэтому в день Куприяна и Устиньи за избавление от вредной привычки молились особенно усердно.

Именинники 15 октября - Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан и Федор.

Лунный календарь в связи с фазой новолуния рекомендует в первой половине дня строить планы, а во второй - приступать к важным делам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте