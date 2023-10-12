13 октября - Всемирный день яйца

12.10.2023 | 16:35

Пятница, 13 октября, отмечена в календаре как Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Ежегодно ООН определяет тематику этого дня. Так, в разные годы его темами были «Уменьшение опасности для устойчивого развития горных районов», «Усвоение опыта борьбы с нынешними бедствиями для борьбы с будущими опасностями», «Деятельность по уменьшению опасности бедствий начинается со школы», «Безопасность больниц при стихийных бедствиях: снижение риска, защита больниц, спасение жизней», «Инвалиды - это самый большой неиспользованный резерв для тех, кто отвечает за подготовку к бедствиям во всем мире», «Стойкость во имя жизни».

Также во вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яйца. Яйца популярны в кулинарии всех стран, но лидером в их потреблении считается Япония: там каждый житель съедает в среднем по одному в день.

13 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1792 году был заложен первый камень в основание резиденции американских президентов - Белого дома, в 1827-м в России основали гидрографическую службу военного флота, а в 1883-м появилось Всероссийское театральное общество.

В народном календаре 13 октября - Михаил Соломенный. На Руси молодые женщины в этот день сжигали свои соломенные постели, чтобы защититься от недоброго глаза. Бабушки сжигали только лапти, чтобы «зиме ходу дать».

Если на Михаила выпадал первый снег, то зимы ждали не скоро.

Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина и Семен.

13 октября родились русский сатирик-поэт Саша Черный, Железная леди Маргарет Тэтчер, режиссер, народный артист СССР Марк Захаров, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров и британский боксер Дэвид Дэрон Хэй.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день будет нервным, постарайтесь сохранять спокойствие.