10 октября позаботимся о своем психическом здоровье

09.10.2023 | 17:19

Сегодня, 10 октября, во всем мире отмечается День психического здоровья, учрежденный по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке ВОЗ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете почти миллиард людей страдает психическими заболеваниями, а каждый второй имеет шанс получить расстройство в течение жизни.

Самое распространенное заболевание - депрессия: ей подвержены 26% женщин и 12% мужчин.

Также 10 октября - отличный повод приготовить кашу, потому что сегодня Международный день каши. Традиционное блюдо кухни многих народов полезно и до сих пор популярно, несмотря на то что история каши насчитывает более 1 000 лет. Ее готовят из разнообразных круп: овсяной, гречневой, перловой, рисовой, пшенной, ячневой, манной, кукурузной, пшеничной.

Это неофициальный праздник. Принято считать, что зародился он в Великобритании, где любят готовить овсяную кашу.

Также 10 октября - Всемирный день борьбы со смертной казнью. Сегодня такой жестокий вид наказания запрещен или не практикуется во многих странах мира, однако не во всех. В России с февраля 1999 года действует мораторий, а смертные приговоры не приводятся в исполнение с 1996-го.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1918 году в России официально ввели новую орфографию. Из алфавита были исключены ять (ѣ), фита (ѳ), а также И десятеричное (i). Вместо них следовало употреблять соответственно Е, Ф, И. Твердый знак (ъ) исключался на конце слов и частей сложных слов, но сохранился в качестве разделительного символа.

10 октября 1932 года торжественно открыли пять энергоблоков Днепровской гидроэлектростанции имени В. И. Ленина. В этот день в 1970-м обрела независимость Республика Фиджи. А в 1976-м 98-летний грек Димитрион Иорданидис преодолел марафонскую дистанцию (42 км 195 м) за 7 часов 33 минуты. Кроме того, 10 октября считается днем рождения социальной сети «ВКонтакте».

В народном календаре этот день известен как Савватий Пчельник. На Савватия заканчивались Пчелиные девятины - девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды убирали в омшаники последние ульи.

Именины сегодня отмечают Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр и Федор.

10 октября родились французский живописец Жан Антуан Ватто, итальянский композитор Джузеппе Верди, норвежский путешественник Фритьоф Нансен, русский геолог, географ и писатель Владимир Обручев, советский и российский актер театра и кино Бруно Фрейндлих.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня день обмана, искушения и грехов. Поэтому велик риск конфликтов, потери взаимопонимания с близкими. Нельзя поддаваться азарту, эмоциям.