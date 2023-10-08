9 октября - Всемирный день почты

08.10.2023 | 09:13

Многие взрослые сегодня уже забыли, а дети и не в курсе, каково это: написать письмо, но не электронное, а самое что ни на есть настоящее - ручкой на листе бумаги. 9 октября есть повод вспомнить и узнать, ведь отмечается Всемирный день почты и стартует Международная неделя письма.

В этот день в 1874 году представителями 22 стран, в том числе России, был подписан договор, учреждающий основание Генерального почтового союза, который в 1878-м был переименован во Всемирный. Сейчас в него входят 192 страны.

Также 9 октября отмечается День образования специальной пожарной охраны МЧС России. Это подразделение защищает от огня особые объекты: атомные электростанции, предприятия химической промышленности, объекты культурного наследия и другие.

9 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1829 году состоялось первое восхождение на наиболее высокую (5 156 м), западную вершину библейской горы Арарат, в 1991-м учреждена премия «Русский Букер» за лучший роман на русском языке, а в 2002-м стартовала Х Всероссийская перепись населения.

9 октября родились мореплаватель Христофор Колумб, писатель Мигель де Сервантес, живописец Николай Рерих, один из основателей группы The Beatles Джон Леннон, композитор Камиль Сен-Сансb и актер Евгений Евстигнеев.

В народном календаре 9 октября - Иоанн Богослов. По преданию, однажды он обратил в искусного живописца простого пастуха гусей, поэтому Иоанну Богослову молились как своему небесному защитнику художники и иконописцы. Считалось, что если на Богослова выпал снег, то на Михайлов день (21 ноября) настанет настоящая зима.

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай и Тихон.

Убывающая луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует провести время в покое и одиночестве и посвятить его самоанализу, размышлениям. Ничего нового 9 октября начинать не следует, а вот старые дела необходимо завершить.