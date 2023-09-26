27 сентября поздравим воспитателей и дошкольных работников

26.09.2023 | 16:35

В среду, 27 сентября, празднуется Всемирный день туризма. Его могут отмечать все от мала до велика: и те, кто много лет назад ходил с рюкзаком по лесу и ночевал на берегу реки, и те, кто покорял горные пики, и сегодняшние туристы, с комфортом путешествующие по миру даже с маленькими детьми и престарелыми родителями. Конечно, в этот день поздравления принимают и работники турбизнеса.

Также 27 сентября в России - День воспитателя и всех дошкольных работников. Праздник учрежден в 2004 году. По традиции в этот день во многих регионах РФ проходят торжественные мероприятия, посвященные специалистам, которые посвящают жизнь воспитанию и развитию малышей.

27 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1783 году на воду был спущен первенец Черноморского флота России - парусный корабль «Слава Екатерины», в 1801-м Александру I представили первый в мире велосипед, в 1938-м Сергей Павлович Королев был приговорен к 10 годам заключения как участник контрреволюционной троцкистской организации и виновник срыва сдачи новых образцов вооружения, а в 1990-м Советский Союз стал участником Интерпола.

27 сентября родились правительница-регентша России в 1682-1689 гг., сестра Петра I Софья Романова и американский военный морской теоретик и историк Альфред Тайер Мэхэн.

27 сентября православные христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. На Руси праздник называли просто Воздвижением. В этот день держали пост, не начинали важных дел и не ходили в лес: считалось, что в это время медведь устраивает себе берлогу, а леший осматривает свое царство. Девушки же семь раз читали особый заговор на приглянувшихся парней.

Именины празднует сегодня Иван.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, это энергетически сильный день, в который можно добиться желаемого. Главное - отдать себя делу полностью.