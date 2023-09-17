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18 сентября определим срок наступления зимы

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Сегодня, 18 сентября, отмечается Всемирный день мониторинга воды. Традиционное мероприятие этого Дня - забор проб воды в разных водоемах планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов.

В Пензенской области остается серьезной проблемой санитарно-техническое состояние объектов водоснабжения. Чтобы улучшить качество воды, необходимо строить новые водопроводы, заменять старые сети, реконструировать имеющиеся.

Центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области в первом квартале 2023 года провел исследования качества водопроводной воды. Эпидемиологи отметили, что в целом количество проб, не отвечающих требованиям, снизилось, однако ситуация далека от идеальной. Так, по санитарно-химическим показателям специалисты забраковали 9,7% проб. Проверку на микробиологические загрязнения не выдержали 2,9% проб.

В истории 18 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1698 году в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. С тех пор загадочная история не дает покоя ученым и писателям. Одна из самых распространенных версий - это был сводный или родной брат Людовика XIV. В 1941 году в Красной армии ввели понятие «гвардейская часть», а в США в 1947-м создано Центральное разведывательное управление.

В народном календаре 18 сентября - Захарий и Елизавета. День считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, желая узнать, как сложится их судьба.

Пытались в этот день и определить срок наступления зимы. Для этого внимательно смотрели на рябину: листья пожелтели - значит, зима придет рано и будет морозной. Если же было много ягод, то ожидали дождливую осень. Кроме того, в этот день хорошенько парились в бане, чтобы прогнать березовыми вениками кумоху (лихорадку).

18 сентября родились итальянский политический деятель эпохи Возрождения Чезаре Борджиа, французский физик Жан Фуко, шведская и американская киноактриса Грета Гарбо и советский летчик Виктор Талалихин.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

Растущая луна - в первой четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня судьбоносный день. Он подходит для кардинальных изменений во всех сферах. У тех, кто верит в свой успех, все обязательно получится. Также хорошо провести день в дороге, на природе или в мечтаниях и раздумьях.

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