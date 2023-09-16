17 сентября поздравим работников лесного хозяйства

16.09.2023 | 15:09

Если сегодня, 17 сентября, вы решите провести выходной на тихой охоте или просто побродить по лесу, не забудьте мысленно сказать спасибо людям, которые сохраняют красоту природы. Потому что в третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса.

Подсчитано, что леса занимают около трети суши, общая их площадь на Земле составляет 38 млн кв. км. Половина этой территории принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в Северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 млн кв. км.

Также 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, который был учрежден в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения. Его цель - обратить внимание на повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи.

В истории 17 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1630 году британские переселенцы основали в Северной Америке Бостон, в 1922-м в Москве состоялся первый радиоконцерт, а в 1957-м в Мексике поженились Софи Лорен и Карло Понти.

17 сентября родились врач-терапевт Сергей Боткин, основоположник космонавтики Константин Циолковский, артист Георгий Менглет, актер и кинорежиссер Владимир Меньшов.

В народном календаре 17 сентября - праздник иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина». По преданию, в виде пылающего и сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта.

В народе икону «Неопалимая Купина» считали охранительницей от пожара и молнии, и в ее праздник творили соответствующую молитву. Также существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с этим образом.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: во второй половине дня возможны конфликты, поэтому следует избегать провокационных ситуаций и избегать ссор.