12 сентября займемся вязанием крючком

11.09.2023 | 15:02

Если вы любите рукодельничать, то знайте: 12 сентября отмечается Международный день вязания крючком. Полагают, что действовать крючком легче, чем спицами, поэтому данный вид рукоделия и стал наиболее популярным.

Считается, что техника вязания пришла к нам из древних времен, однако документы подтверждают, что она появилась и получила популярность лишь в начале XIX века. При этом крючком принялись вязать буквально во всех слоях общества, как богачи так и бедняки, не остались в стороне даже представители королевских фамилий.

Сам же Международный день вязания крючком решили впервые отметить в 2007 году. Инициатором праздника был американский блогер, изготавливавший крючки для этого хобби. Идею поддержали тысячи его поклонников.

Также 12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Его цель - обратить внимание на серьезность этого заболевания и показать людям, насколько проблема недооценена.

12 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1715 году в России Петр I издал указ о запрете подбивать башмаки и сапоги гвоздями, дабы не портить деревянное покрытие дорог в Санкт-Петербурге. В 1910-м в Мюнхене впервые прозвучала «Симфония тысячи» Густава Малера. В 1940 году французские школьники из городка Монтиньяк случайно нашли пещеру Ласко, стены которой были сплошь покрыты удивительными рисунками людей и животных. В 1953-м состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье, а в 1959-м ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луну.

В народном календаре 12 сентября - Александр Сытник. Сытником день прозвали за то, что было принято устраивать пиры, обязательно подавая на стол хлеб из зерна нового урожая.

Именинники сегодня Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан и Федор.

12 сентября родились французский физик Ирен Жолио-Кюри, польский писатель Станислав Лем, актриса Татьяна Доронина и олимпийская чемпионка, фигуристка и общественный деятель Ирина Роднина.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь советует провести день в уединении, быть тихим, скромным. Если работу можно отложить, то полезно заняться домашними делами.