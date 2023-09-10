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11 сентября - день трезвости и граненого стакана

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11 сентября в России отмечается День трезвости. Он был учрежден по инициативе православной церкви в 1913 году и уже в 1914-м праздновался официально в масштабах всей Российской империи. В этот день не работала ни одна винная лавка, алкоголь нигде не продавали. Желающие участвовали в крестных ходах и давали обет трезвости.

Любопытно, что 11 сентября также отмечается официальный день рождения граненого стакана. В этот день в 1943 году с конвейера сошел первый советский граненый стакан, дизайн которого придумала скульптор Вера Мухина.

Граненые стаканы использовались повсеместно: их было удобно мыть и руками, и в посудомоечных машинах промышленного типа. Словом, граненый стакан стал своеобразным символом советской эпохи.

Не забывают об этой посуде и сейчас: участники профессионального конкурса таксистов демонстрируют плавную езду, установив на крыше автомобиля граненый стакан с водой.

Также сегодня отмечают День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России и День подразделений по вопросам миграции МВД России.

В истории 11 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1812 году было основано первое поселение русских на Аляске - Форт Росс. В 1973-м в результате военного переворота в Чили к власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом. В 2000-м одной из горных вершин Кавказа было присвоено название «Курск» - в честь погибших членов экипажа подводной лодки. А в 2001-м в США произошел самый крупный в истории человечества террористический акт: в небоскребы-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета под управлением пилотов-смертников.

11 сентября родились американский писатель О’Генри, революционер Феликс Дзержинский, советский авиаконструктор Семен Лавочкин, советский космонавт Герман Титов и певец и общественный деятель Иосиф Кобзон.

В народном календаре 11 сентября - Иван Постный. В это время крестьяне заканчивали полевые работы и начинали заготовку разносолов на зиму, проводили ярмарки.

В церковном календаре это день памяти о трагическом событии - усекновении главы Иоанна Предтечи. Крестьяне не ели ничего круглого, не копали картошку и не рвали яблоки.

Именины сегодня отмечает Иван.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь считает этот день критическим. Самое опасное - перепады настроения. Эмоциональный фон нестабилен, нельзя верить обещаниям, клятвам, угрозам. Сегодня лучше относиться ко всем спокойно и даже с юмором.

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