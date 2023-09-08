Сетевое издание|18+|Суббота|9 сен 2023|01:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |
 

Не забудь!

9 сентября процитируем Фаину Раневскую

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сегодня, 9 сентября, любая представительница слабого пола может взглянуть в зеркало и голосом Фаины Раневской, примеряющей шляпку, произнести: «Красота - это страшная сила!»

«Девочки» в любом возрасте, даже когда им 80 лет, выглядят хорошо, но сегодня они просто обязаны предстать перед своими вторыми половинками во всем великолепии. Ведь на планете отмечается Международный день красоты. Поэтому к первой фразе нелишним будет добавить: «…и она требует жертв. Милый, я жду от тебя финансовой жертвы на парикмахера, косметолога и легкий шопинг».

9 сентября поздравления принимают российские дизайнеры-графики. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2005 году в день 50-летия Владимира Чайки - известного дизайнера-графика, обладателя наград множества международных и отечественных конкурсов.

Макеты для книг, газет, журналов и сайтов, разработка шрифтов, оформление вывесок, создание рекламных модулей и коллажей - всем этим занимаются графические дизайнеры. Неудивительно, что сегодня эта профессия крайне востребованна, а хороший специалист ценится в любом коллективе.

Также 9 сентября - День тестировщика в России. Свой профессиональный праздник отмечают сегодня те, кто занимается тестированием программного обеспечения (и не только).

А еще сегодня Всемирный день оказания первой помощи.

9 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1776 году Объединенные колонии Америки были переименованы в Соединенные Штаты Америки. В 1913-м Петр Нестеров первым в мире выполнил мертвую петлю. В 1933 году в этот день основали издательство «Детская литература», в 1970-м начался серийный выпуск автомобиля под маркой «Жигули», а в 1984-м в Москве состоялся первый матч между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым за звание чемпиона мира по шахматам. Поединок длился долго и был прерван по решению ФИДЕ после 48 партий.

9 сентября родились французский государственный деятель, кардинал Римско-католической церкви Арман Жан дю Плесси - герцог де Ришелье, великий русский писатель Лев Толстой, популярная актриса советского кино Надежда Румянцева, сыгравшая «королеву бензоколонки» и повариху в знаменитых «Девчатах», а также советский поэт, переводчик, детский писатель Борис Заходер и советский оперный и эстрадный певец народный артист СССР Юрий Гуляев.

В народном календаре сегодня Два Пимена. В этот день отмечается память святых с одинаковым именем - Пимена Великого и Пимена Палестинского. По этому случаю было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы. На Пименов ее заваривали с чаем, заготавливали варенье, запасали на зиму.

Именины сегодня отмечают Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь считает день хорошим для начала новых дел – сил будет достаточно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте




 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте