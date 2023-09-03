Сетевое издание|18+|Понедельник|4 сен 2023|01:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

4 сентября будем надеяться на ясное небо

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сегодня, 4 сентября, свой профессиональный праздник отмечают специалисты по ядерному обеспечению. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне было осуществлено первое ядерное испытание в СССР, положившее конец атомной монополии США. С тех пор было проведено 715 испытаний, последнее из них состоялось 24 октября 1990 года на Новой Земле.

В этот день принято награждать ветеранов подразделений особого риска и отдавать дань памяти погибшим.

4 сентября в Канаде и США отмечается День труда. Это официальный национальный праздник, который организуют в честь всех трудящихся. Одновременно это и дата окончания летнего сезона и дополнительный выходной.

4 сентября отмечено в истории несколькими знаменательными событиями. В 1700 году Петр I своим указом учредил Приказ рудокопных дел, в 1781-м был основан Лос-Анджелес, в 1888 был зарегистрирован торговый знак Kodak, в 1975-м вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?», а в 1987-м в Москве завершился суд над Матиасом Рустом, который посадил свой самолет на Красной площади.

В этот день родились народные артисты РСФСР певец Эдуард Хиль и актриса Нина Ургант, народный художник РСФСР Евгений Лансере, народный артист СССР Валентин Плучек.

4 сентября в народном календаре Агафон Огуменник. По поверью, в этот день леший приходит на поле, чтобы перекидать снопы с одного гумна на другое, развязать их и растащить солому по всей округе. Стараясь уберечь добро, хозяева выходили караулить свои припасы. А чтобы обмануть лешего, мужики надевали тулуп наизнанку, голову обвязывали полотенцем, а в руки брали кочергу, которой очерчивали вокруг гумна круг, за который леший не сможет ступить.

В этот день наши предки подмечали: если будет ясно, то солнечная погода будет радовать еще четыре недели.

Именины сегодня празднуют Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор и Феликс.

Убывающая луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает об опасной энергетике, витающей в воздухе. Сегодня для возникновения конфликта будет достаточно неосторожного слова или взгляда. Рекомендуется сохранять ясное мышление, спокойствие, отложить серьезные дела и минимизировать контакты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте