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3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

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Сегодня, 3 сентября, в годовщину страшной трагедии в Беслане, в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

1 сентября 2004 года боевики захватили городскую школу № 1 и удерживали заложников до 3-го числа без еды и воды. За происходившим следила вся страна. 3 сентября было принято решение о штурме здания школы. В результате теракта погибло более 300 человек, среди них - 186 детей.

С 2005 года каждое 3 сентября вся Россия вспоминает не только жертв террористов в Беслане, но и трагедию в Буденновске, захват театрального центра на Дубровке в Москве, взрывы домов в столице, Буйнакске и Волгодонске. Этот день призван напомнить каждому россиянину о персональной бдительности.

В первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В народе его называют кратко Днем нефтяника.

Это профессиональный праздник представителей разнообразных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников и технологов. От развития нефтяной, газовой и топливной промышленности зависят все отрасли народного хозяйства и уровень жизни граждан.

Кроме того, сегодня отмечается День окончания Второй мировой войны. До апреля 2020 года эту дату отмечали 2 сентября, но потом перенесли праздник на 3-е. Российские политики аргументировали принятое решение сохранением исторической справедливости.

В истории 3 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1826 году состоялась коронация императора Николая I, в 1828-м в Тифлисе Александр Грибоедов сочетался браком с 15-летней Ниной Чавчавадзе, а в 1939-м Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии.

3 сентября родились французская аристократка, фаворитка короля Генриха I Диана де Пуатье, немецкий автоконструктор Фердинанд Порше, писатель и журналист Сергей Довлатов.

В народном календаре - Фаддей Проповедник. На Фаддея было принято убирать лен. Его раскладывали на лугах, чтобы вышла лишняя влага, а сам он стал гибким и мягким. Считалось, что если небо чистое и солнце светит ясно, то хорошей погоды можно ждать еще четыре недели.

Именинники сегодня Александр, Ефрем, Игнатий, Корнилий, Павел, Рафаил и Фаддей.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует отложить важные дела и посвятить день полноценному отдыху.

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Источник — фото pixabay.com
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