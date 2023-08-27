28 августа отпустим на волю фантазию и предадимся мечтам

27.08.2023 | 08:05

Сегодня, 28 августа, у всех нас есть прекрасный повод для того, чтобы закрыть глаза, отпустить фантазию в полет и помечтать, ведь в календаре - неофициальный, но прекрасный всемирный праздник День мечты.

Название свое он получил по цитате из выступления Мартина Лютера Кинга под названием «У меня есть мечта». Оно прозвучало 28 августа 1963 года. Кинг мечтал о равенстве людей независимо от расы и национальности. А мы можем мечтать о чем угодно: создать семью, уехать на край света, летать в космос, дать всем счастье даром, чтобы никто не ушел обиженным. В конце концов, почему бы нет? Мечтать, как говорится, не вредно - вредно не мечтать.

28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Успение считалось большим народным праздником, знаменовавшим окончание жатвы. В этот день крестьяне часто приносили в церковь колосья или зерна для освящения, а затем устраивали общее застолье.

28 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1850 году в немецком Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», в 1920-м началась первая советская перепись населения, в 1974-м Совет министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе, а в 2004-м патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божией Матери.

28 августа родились поэт Иоганн Вольфганг Гете, писатели Юрий Трифонов и Аркадий Стругацкий, народные артисты РСФСР Наталья Гундарева и Владимир Ивашов.

Растущая луна - во второй четверти. Лунный календарь советует не браться сегодня за серьезные дела, не спешить и не суетиться. Полезно заняться своим здоровьем, придерживаться диеты, употреблять поменьше грубой и плохо усваиваемой пищи, пить много жидкости. Избегайте повышенной нагрузки на сердце.