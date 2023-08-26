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27 августа посмотрим старые советские фильмы

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Сегодняможно воспользоваться выходным и посмотреть «Москва слезам не верит», «Ко мне, Мухтар», «Белое солнце пустыни», «Кавказскую пленницу» или еще какой-нибудь старый советский фильм, знакомый с детских лет. Потому что 27 августа отмечается День российского кино.

Декрет Совнаркома о национализации кинодела в стране был подписан 27 августа 1919 года. В память об этом событии учредили День советского кино. Позднее праздник переименовали.

В России первый показ фильма состоялся 15 октября 1908 года. Картина длилась всего семь минут и называлась «Понизовая вольница». Ленту снял по мотивам песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень» режиссер Владимир Ромашков.

В последнее воскресенье августа в России отмечается День шахтера. Угольно-добывающая промышленность - одна из важнейших отраслей российской экономики, дающая топливо для предприятий и населения. Шахтеры - мужественные люди, чей нелегкий труд считается залогом стабильного развития экономики.

Именно с представителем этой профессии связаны выражения «стахановское движение» и «работать по-стахановски». 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов благодаря особым условиям организации труда установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля, что равнялось 14 нормам.

Кроме того, в этом году 27 августа отмечается Международный день бокса. Обычно его празднуют 22 июля, но в 2021 году состоялся перенос.

27 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1940 году в Америке продемонстрировали первую систему цветного телевидения, в 1955-м в Великобритании увидел свет первый выпуск Книги рекордов Гиннесса, в 1966-м англичанин Фрэнсис Чичестер в одиночку отправился в кругосветное путешествие на яхте «Джипси Мот IV», а в 2000-м на Останкинской телебашне в Москве вспыхнул сильный пожар, который унес жизнь трех человек.

27 августа родились американский писатель Теодор Драйзер, военный и политический деятель Петр Врангель, актриса Фаина Раневская, советский режиссер, народная артистка СССР Наталия Сац.

В народном календаре 27 августа - Михей Тиховей. В этот день следили за тем, каким будет ветер: тихий сулил солнечную осень, порывистый - дождливую. После Михея завершается Успенский пост и начинается время свадеб.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен и Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь гласит, что в этот день энтузиазм в значительной мере подкрепляется личным обаянием.

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