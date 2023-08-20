21 августа - День офицера России

20.08.2023 | 08:59

Если у вас есть знакомые военнослужащие в офицерском звании, то сегодня не забудьте поздравить их с праздником - Днем офицера России. Пока еще он не имеет официального статуса, однако отмечается уже несколько лет в канун празднования Дня Государственного флага РФ. И вполне возможно, что усилиями ветеранских, молодежных, патриотических сил День офицера России будет закреплен в календаре памятных и праздничных дат.

21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. В этот день проводятся фотовыставки, тематические мероприятия, транслируются документальные фильмы о жертвах терактов.

В истории 21 августа известно несколькими знаменательными событиями. В 1911 году работник Лувра похитил картину Леонардо да Винчи «Джоконда», планируя вернуть на родину национальное достояние. В 1957 году был осуществлен запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Она успешно прошла установленный маршрут, а ее головная часть, имитирующая ядерную боеголовку, достигла цели на полуострове Камчатка. А 21 августа 1991 года в Москве потерпел поражение путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), пытавшегося отстранить президента СССР Михаила Горбачева от власти.

21 августа родились русский писатель Леонид Андреев, советская и латвийская актриса Вия Артмане, Маршал и Герой Советского Союза Сергей Бирюзов, советский и российский поэт-песенник Юрий Энтин, российский боксер и политик Николай Валуев.

В народном календаре 21 августа - Мирон Ветрогон. В этот день наши предки наблюдали за силой ветра и судили о том, какой будет осень. Если дул спокойный ветер, то осень ждали солнечную. Буря же на Мирона предвещала ненастный сентябрь.

Именины сегодня отмечают Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай и Федор.

Растущая луна - в первой четверти. Лунный календарь советует сегодня не ожидать сюрпризов и неожиданных событий. Это день покоя, смирения, он подходит для решения денежных вопросов, однако в долг давать не рекомендуется. В целом сегодня стоит заниматься обычными делами, не роптать на судьбу, обстоятельства и близких.