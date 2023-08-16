17 августа соберем и засолим последние огурцы

16.08.2023 | 15:34

17 августа в России нет официальных праздников. Зато любители недорогих вещей сегодня отмечают День секонд-хенда. В соответствующих магазинах можно отыскать нечто стоящее и при этом дешевое. В последнее время секонд-хенды становятся популярными во всем мире.

17 августа известно в истории тем, что в 1896 году в Клондайке началась «золотая лихорадка». Первую находку сделал индеец Джим Скукум. Как только весть об этом достигла города Форти Майл на реке Юкон, населенный пункт опустел за считаные часы. Все ринулись на поиски золотой жилы.

В 1928-м в этот день в Москве открылся стадион «Динамо». Его строили в течение двух лет. До 1956 года - момента запуска объекта в Лужниках - он имел статус главного стадиона страны и постоянно расширялся. В начале 2009-го там началась реконструкция и продлилась 9 лет, до декабря 2018-го.

Также 17 августа известно тем, что в 1948-м мать Тереза ушла из обители и отправилась в трущобы Калькутты, а в 1977-м советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса.

17 августа родились французский математик, создатель теории чисел Пьер Ферма, народный артист СССР Олег Табаков, американский актер, режиссер и продюсер Роберт де Ниро, советский шахматист, 6-й чемпион мира Михаил Ботвинник и народный артист СССР Муслим Магомаев.

В народном календаре - Авдотья Огуречница. На Авдотью собирали последние огурцы. Считалось, что после этого дня они перестают расти. Кроме того, собирают лук и чеснок, которые используют при засолке огурцов.

Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Марфа, Михаил, Семен.

Новолуние. Лунный календарь называет этот день благоприятным для работы и каких-либо начинаний. Кроме того, сегодня отличное время для операций с деньгами.