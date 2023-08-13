14 августа - Медовый Спас

13.08.2023 | 08:53

14 августа у православных христиан начинается Успенский пост, который продлится две недели. Первый день поста известен как первый Спас, который также называют или Медовым, Маковым, или Спасом на воде: в храмах совершается освящение меда.

На Руси отмечать праздник начали с конца XV века. Успенский пост не считается строгим. В понедельник, среду и пятницу положено есть сухую пищу, во вторник и четверг разрешаются отварные овощи, но без масла. Последнее можно употреблять по воскресным дням.

Кстати, до Яблочного Спаса (праздника Преображения Господня) церковь советует воздерживаться от употребления яблок и винограда.

В истории 14 августа знаменательно тем, что в этот день в 1457 году увидело свет первое европейское издание библейской книги «Псалтирь», а в 1775-м указом императрицы Екатерины II была ликвидирована Запорожская Сечь.

14 августа 1986 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек».

Кроме того, 14 августа отмечает свой день рождения мессенджер Telegram. Этот мессенджер впервые появился в 2013 году в AppStore благодаря доступу к версии для iOS.

В этот день родились русский писатель и поэт Дмитрий Мережковский, английский прозаик Джон Голсуорси и автор многочисленных романов Даниэла Стил (полное имя - Даниэла Фернанда Доминика Мюриель Эмили Шулейн-Стил), актрисы Эммануэль Беар и Холли Берри.

Именины сегодня отмечают Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей и Федор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что день благоприятен практически для всех дел. Его следует прожить в приподнятом настроении и активно. Также рекомендуется внимательно отнестись к снам, они предсказывают будущее.