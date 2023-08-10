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11 августа испечем ягодный пирог и угостим друзей

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Сегодня, 11 августа, самое время испечь пирог с калиной: в народном календаре этот день называется Калинник.

Предки почитали дерево как символ чистой и непорочной красоты. Так как ягоды калины горькие, их вкус символизировал судьбу девушки, выданной замуж за нелюбимого. Из плодов калины готовили разные напитки и даже мармелад, смешивая с яблочным пюре, а пироги с ней называли калинниками.

Впрочем, если под рукой нет зрелой калины или не нравится ее вкус, подойдет любая другая ягода, благо лето богато на урожай. Такой пирог станет прекрасным десертом к вечернему чаю.

Кроме того, сегодня отмечается праздник, который стоит отметить всем любителям тихой охоты, - День белого гриба.

Православные христиане 11 августа отмечают рождество святителя Николая Чудотворца, почитаемого многими народами. При жизни он совершил множество чудес: не раз спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их, боролся за правду и требовал у власть имущих восстановления справедливости, своей жизнью показывал пример любви и состраданию. В России Николай Чудотворец считался еще и небесным покровителем царской власти.

11 августа вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1337 году преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой, в 1920-м был основан музей-усадьба «Абрамцево», в 1959-м в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево.

Еще одно событие произошло в этот день в 1973 году: в СССР начался показ легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны».

Именины 11 августа отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман и Серафима.

Также в этот день родились советский экстрасенс Анатолий Кашпировский, американский предприниматель и соучредитель фирмы Apple Стивен Возняк, русский механик-изобретатель Иван Кулибин и болгарская ясновидящая Ванга.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует провести этот день в спокойной обстановке, погулять и расслабиться.

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