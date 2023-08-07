07.08.2023 | 16:27

Если у вас в доме живет кошка или кот, сегодня подходящий день, чтобы устроить любимцу праздник, потому что 8 августа Всемирный день кошек. Угостите питомца лакомством, купите ему новую когтеточку или игрушку и шепните в мохнатое ушко, как вы его любите. А он в свою очередь отблагодарит вас мурлыканьем.

Кошки - самые популярные в мире домашние животные (собаки на втором месте). Они не только истребляют грызунов, но и способны лечить владельцев от некоторых заболеваний.

8 августа отмечается также Международный день альпинизма - праздник людей, считающих, что «лучше гор могут быть только горы». Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1786 году швейцарские альпинисты Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма впервые в истории покорили самую высокую точку Европы - Монблан, высота которого составляет 4 810 метров над уровнем моря.

Праздник в этот день отмечают не только отважные покорители вершин, но и промышленные альпинисты, чьи услуги с каждым годом становятся все более востребованными. Их привлекают к операциям на высотных зданиях и других сооружениях, чтобы провести ремонт, помыть окна или сбить сосульки.

Кроме прочего, сегодня Международный день офтальмологии, который празднуется с 2004 года. Обычно к нему приурочены конференции врачей, награждение лучших специалистов, бесплатные консультации для пациентов.

В истории 8 августа увековечено несколькими знаменательными событиями. В 1588 году англичане разгромили знаменитую испанскую Непобедимую армаду, в 1899-м американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник, в 1900-м был учрежден Кубок Дэвиса, а в 1924-м в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия.

По народному календарю 8 августа Ермолаев день. «Ермолай - хлеб убирай!» - говорили на Руси: в это время шла активная жатва. Также начинался сбор ранних яблок, но наши предки их не ели, дожидаясь Яблочного Спаса, который отмечается 19-го числа.

Именины празднуют Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей и Федор.

В этот день родились революционерка Вера Засулич, кинорежиссер и теледеятель Юлий Гусман, актер Виктор Авилов.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь называет этот день лучшим временем для постижения нового. Сегодня отлично усваивается информация. Возможно, в голову придут оригинальные идеи, которые можно будет воплотить в жизнь.