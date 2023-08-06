7 августа поздравим с праздником всех холостяков

06.08.2023 | 09:01

7 августа в России профессиональный праздник отмечают сотрудники службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ. Она стала преемником Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ), действовавшего до 7 августа 2004 года.

Сейчас эта служба ФСО России обеспечивает работу каналов связи, которыми пользуются президент, члены правительства, сотрудники дипломатических представительств за рубежом. Ее специалисты обеспечивают защиту сведений, представляющих государственную тайну.

Сегодня же свой праздник отмечают холостяки. Международный день холостяка – неформальный, он посвящен неженатым мужчинам, а также незамужним женщинам. Имеется у праздника и другое, более грустное название - День одиноких сердец.

Хотя в обществе принято сочувствовать холостякам и помогать им с устройством личной жизни, исследования показывают, что современные мужчины и женщины все реже стремятся связать себя узами брака. Семейной жизни они предпочитают учебу, карьеру или просто свободу. Известно, что холостяки могут быть очень успешными в жизни, а еще у них много времени для саморазвития и путешествий.

7 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1565 году русский первопечатник Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец приступили к изданию в Москве «Часовника», в 1714-м русский флот одержал первую крупную победу над шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны, в 1803-м началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Надежда» и «Нева» под командованием капитан-лейтенантов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, в 1870-м Федор Тютчев написал знаменитое стихотворение «Я встретил вас...», в 1941-м летчик Виктор Талалихин одним из первых в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран, а в 1987-м американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию.

В этот день родились танцовщица и шпионка голландского происхождения Маргарета Гертруда Зелле (Мата Хари), народная артистка СССР и Украины София Ротару, советский футболист и российский тренер Валерий Газзаев, голливудские актеры Дэвид Духовны и Шарлиз Терон.

В народном календаре сегодня Анна Летняя. К этому дню поспевал первый картофель, и главным украшением стола были блюда из него. Картошку готовили жареной и вареной, делали из нее оладьи, ватрушки, котлеты и даже фаршировали.

Приметы дня подсказывали нашим предкам, какой будет зима. Если утро оказывалось холодным, холодной ждали и зиму. К морозам следовало готовиться, если день был светлый и теплый. Снежную и сравнительно теплую зиму сулили дожди.

Именины 7 августа отмечают Александр, Анна, Ираида, Макар и Николай.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что день подходит для веселья и развлекательных мероприятий. Впрочем, домоседам не стоит расстраиваться: самое время заняться хозяйственными делами и заготовками на зиму. Сегодня рекомендуется очистить организм отварами трав, полезно будет есть морковь, клюкву, свеклу, гранаты.