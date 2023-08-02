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3 августа готовим блюда из арбуза

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В четверг, 3 августа, в разных уголках света отмечают День арбуза. История праздника началась в США, что неудивительно, ведь Америка - первая в мире страна по поеданию этой ягоды.

В Пензе вот уже несколько недель уличные торговцы предлагают покупателям арбузы и дыни. Чтобы выбрать качественную бахчевую культуру, необходимо помнить, что у зрелых арбузов целостный покров, яркий цвет корки и имеется светлое пятно на боку (оно должно быть густо-желтым). Легко протыкаемая корка - признак незрелости.

Перед тем как разрезать бахчевые, нужно помыть их с мылом, чтобы удалить пыль и микроорганизмы, которые, попав внутрь, могут привести к развитию кишечной инфекции.

В День арбуза очень популярны совместные обеды с блюдами и лимонадом из него. После пикников и трапезы соседи устраивают конкурсы, кто плюнет семечком дальше всех, вырежет самую красивую фигуру и так далее.

3 августа в мире вспоминают известного путешественника Христофора Колумба. В этот день в 1492 году мореплаватель отправился в свою первую океанскую экспедицию. Флотилия Колумба состояла из трех кораблей: «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья». Они вышли из испанской гавани Палос-де-ла-Фронтера.

Путешественники намеревались открыть кратчайший путь из Европы в Индию, но расчеты Колумба оказались неверными. Корабли пересекли Атлантический океан и достигли Багамских островов.

12 октября 1492 года стало официальным Днем открытия Америки. Вот так ошибки средневековых звездочетов, географов и мореплавателей привели к обнаружению нового континента.

Кроме того, 3 августа в 1958 году американская подлодка «Наутилус» впервые в истории достигла Северного полюса, а в 1959-м открылся первый Московский международный кинофестиваль.

В народном календаре 3 августа - Онуфрий Молчаливый. Сегодня чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в XII веке. На Руси в честь монаха все работы в этот день нужно было совершать молча.

3 августа родились первый президент Туниса Хабиб Бургиба, ученый-радиохимик Борис Курчатов, писатель и общественный деятель Анатолий Алексин, актер театра и кино Вацлав Дворжецкий и оперная певица Мария Биешу.

Именины сегодня отмечают Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен и Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня отличный день для общения с друзьями и близкими. Договоритесь о встрече с теми, кого давно не видели.

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