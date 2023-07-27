28 июля - День Крещения Руси

27.07.2023 | 15:49

Сегодня, 28 июля, православные жители нашей страны отмечают День Крещения Руси. Этот праздник был учрежден в 2010 году. Для него был выбран день, когда отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко.

Княгиня Ольга, принявшая крещение в Константинополе, воспитала своего внука Владимира в уважении к христианской вере. По преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов послов, вернувшихся из Константинополя и описывавших великолепие церковной службы.

А еще сегодня День PR-специалиста в России, который празднуют в стране с 2004 года.

Кроме того, 28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом. В этот день медики рассказывают общественности о симптомах и профилактике гепатита.

Также сегодня свой праздник отмечают профессионалы, обеспечивающие работу компьютерной техники, сети и программного обеспечения. Последняя пятница июля - День системного администратора.

Кроме прочего, 28 июля знаменательно тем, что в 1586 году в Англию были привезены клубни картофеля, в 1858-м криминалисты ввели в практику снятие и изучение отпечатков пальцев, в 1914-м началась Первая мировая война, а в 1958-м в Москве был открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому.

28 июля родились народный артист России Владимир Басов, президент Венесуэлы Уго Чавес, советский путешественник, режиссер, телеведущий, народный артист РСФСР Владимир Шнейдеров, немецкая издательница, создательница журнала Burda moden Энне Бурда (Леммингер), первая леди США Жаклин Кеннеди, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова.

В народном календаре 28 июля - Кирик и Улита. Женщины праздновали день матушки Улиты, называли ее своей заступницей. В этот день им полагался полноценный отдых.

Именины сегодня празднуют Василий, Владимир и Петр.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь называет день удачным для новых начинаний и завершения больших дел.