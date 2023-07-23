Сетевое издание|18+|Понедельник|24 июл 2023|00:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

Не забудь!

24 июля - Международный день заботы о себе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сегодня, 24 июля, самый подходящий день для того, чтобы заняться здоровьем и внешностью. Можно посетить парикмахерскую или спа-салон, обновить гардероб, сходить в сауну или бассейн - словом, совершить действия, которые будут наиболее уместны в Международный день заботы о себе.

А еще будет нелишним украсить жилище любимыми цветами. Конечно, у каждого свой вкус, а разным случаям соответствуют разные растения. Роскошные бордовые розы ассоциируются с юбилеем, веселые ромашки - с нежной влюбленностью, строгие гвоздики - с поздравлением мужчин, яркие гладиолусы - с первоклашками, впервые переступившими школьный порог…

А вот сочетать разные цветы между собой, украшать их и делать «говорящие» букеты - настоящее искусство. И сегодня те, кто занимается им на профессиональном уровне, принимают поздравления: в России отмечается день флориста. Он пока не имеет официального статуса, но празднуется уже тринадцатый год - 24 июля 2009-го были утверждены характеристики квалификации профессии и должности «флорист».

Кроме того, в России сегодня отмечается День кадастрового инженера. Представитель данной профессии имеет навыки нескольких специалистов: геодезиста, землеустроителя, оценщика и даже юриста, а самое главное - вся его работа основывается на многолетней истории технической инвентаризации.

В истории 24 июля произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1790-м впервые было документально зафиксировано падение метеорита на Землю, в 1938-м на рынке появилась первая марка растворимого кофе, в 1956-м в 125 километрах от Москвы был основан город физиков Дубна, а Обнинску, первому наукограду России, присвоили статус города.

24 июля родились национальный герой Венесуэлы Симон Боливар, французский писатель Александр Дюма (отец), русский писатель, философ Николай Чернышевский, народный артист СССР Николай Гриценко, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко и американский режиссер Гас Ван Сент.

В народном календаре день имеет два названия - Стожары и Ольга Страдница. Первое он получил за то, что яркое сияние одноименного скопления звезд в созвездии Тельца сулило богатый урожай. Второе дано по имени святой Ольги, почитаемой на Руси, и приходится на самый разгар страды.

Именины сегодня отмечают Аркадий, Елена, Лев и Ольга.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня ответственный и напряженный день. Если вы не стимулируете себя на активность, он может принести разочарование.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте