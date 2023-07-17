18 июля вспомним, как надо играть в тетрис

17.07.2023 | 17:48

18 июля в России отмечают день создания органов государственного пожарного надзора, находящегося в ведении МЧС (за исключением осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, а также при работе с взрывчатыми материалами промышленного назначения).

По данным МЧС, в органах госпожнадзора проходят службу около 13 000 человек. Ежегодно инспекторы проводят свыше 750 000 мероприятий по контролю пожарной безопасности на различных объектах.

Любители компьютерных развлечений могут поностальгировать в день рождения тетриса, которому исполнилось 38 лет. Игру, ставшую фантастически популярной, создал в 1985 году российский программист Алексей Пажитнов. За основу он взял американскую головоломку Pentomino Puzzle, состоявшую из пяти квадратов, однако Пажитнов изменил форму фигурок, заставил их переворачиваться и сократил количество блоков до четырех. Первоначально развлечение называлось «тетрамино».

Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили ее в своем НИИ. А 18 июля 1985 года появилось первое электронное устройство для игры в тетрис.

В этот день произошло и несколько знаменательных событий. В 64 году в Риме вспыхнул один из самых страшных пожаров в истории города. В 1870-м католическая церковь приняла догмат о непогрешимости папы римского, а в 1968 году Роберт Нойс и Гордон Мур зарегистрировали компанию NM Electronics, вскоре переименованную в Intel.

18 июля родились писатель Уильям Теккерей, оперные певицы Любовь Казарновская и Полина Виардо, президент ЮАР Нельсон Мандела, поэт Евгений Евтушенко, советский государственный и политический деятель, дипломат Андрей Громыко.

В народном календаре 18 июля Афанасьев день. На Афанасия наши предки отмечали Месяцев праздник. Вечером они смотрели, как месяц «играет» в небе: то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что такое наблюдение прибавляет человеку сил.

Именины сегодня отмечают Агния, Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей и Степан.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь утверждает, что у этого дня тяжелая энергетика, он неудачен для серьезных дел и начинаний. Время рекомендуется провести дома, по возможности никуда не выходить и заняться очищением мыслей, дома, тела. Сегодня хорошо посидеть при свечах, свете камина или костра.